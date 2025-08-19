Quy hoạch - Đầu tư Đà Nẵng đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội Thành phố Đà Nẵng tiếp tục có những động thái tích cực như dành quỹ đất, bố trí vốn, kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội… nhằm thực hiện hiệu quả đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hải Vân) hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Đầu tư dự án mới



Cuối tháng 6/2025, UBND thành phố có Quyết định số 1942/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất A2-4 nằm trên đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn (phường Ngũ Hành Sơn).

Sau khi có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, ngày 11/8, Sở Xây dựng thông báo tiếp nhận hồ sơ giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất A2-4 nhằm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán theo quy định, kinh doanh dịch vụ phụ trợ đáp ứng nhu cầu cư dân.

Theo Sở Xây dựng, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.225 tỷ đồng, triển khai trên diện tích đất 7.060,4m2, mật độ xây dựng khoảng 39,6%. Loại nhà được xây dựng là chung cư xã hội cao tối đa 31 tầng. Tổng diện tích sàn khoảng 70.230m2, trong đó nhà ở khoảng 63.940m2 với 831 căn hộ, mỗi căn diện tích 25-70m2. Quy mô dân số tại dự án ước tính khoảng 1.299 người. Ngoài xây dựng căn hộ, dự án còn có bãi đỗ xe rộng khoảng 7.015m2, cây xanh khoảng 1.495m2, giao thông nội bộ khoảng 2.630,4m2.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Nẵng cũng có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu đất số 10 đường Trịnh Công Sơn, phường Hòa Cường.

Dự án triển khai trên diện tích đất hơn 5.660m2, dự kiến xây dựng một tầng hầm, 20 tầng nổi với 649 căn hộ. Dự án này ưu tiên bố trí cho người dân đang thuê nhà tại các khu chung cư nhà nước, nhà tập thể cũ xuống cấp, thuộc diện di dời, phá dỡ.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, ngày 27/3/2025 UBND thành phố có Công văn số 1772 chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các dự án nhà ở xã hội.

Đồng thời rà soát, đơn giản các thủ tục về đầu tư xây dựng để hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; thực hiện xử lý hồ sơ song song hoặc lồng ghép các quy trình, thủ tục để rút ngắn ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính về xây dựng nhà ở xã hội.

Tăng nguồn cung nhà ở



Theo Sở Xây dựng, trong năm 2025, thành phố đôn đốc tiến độ thi công để hoàn thành bốn dự án với 1.807 căn; hoàn thành công tác lựa chọn chủ đầu tư để khởi công bốn dự án với 4.254 căn; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một dự án với 191 căn từ nguồn vốn đầu tư công.

Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công khối nhà A và B, thuộc dự án nhà ở xã hội An Trung 2 (phường An Hải). Ảnh: LAM PHƯƠNG

Bên cạnh đó, thành phố thực hiện công tác chấp thuận chủ trương đầu tư, kêu gọi đầu tư đối với 5 dự án với 3.487 căn; đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục triển khai một dự án với khoảng 500 căn từ nguồn tài chính công đoàn để bố trí thuê.

Như vậy, trong năm 2025, thành phố triển khai 15 dự án với 10.239 căn, đạt 109,5% chỉ tiêu đề án giai đoạn 2025 - 2030; dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 1.807 căn, đạt 120,5% chỉ tiêu đề án năm 2025.

Để tiếp tục phát triển nguồn cung nhà ở, thành phố đã bổ sung 54 khu đất vào chương trình phát triển nhà ở đến 2030 nằm tại địa bàn các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng cũ. Cụ thể, có 27 khu đất thuộc địa bàn huyện Hòa Vang, 12 khu đất tại quận Liên Chiểu, 7 khu đất tại quận Cẩm Lệ, 7 khu đất tại quận Ngũ Hành Sơn và một khu đất tại quận Sơn Trà.

Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng chung cư xã hội cho người có công cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (phường Ngũ Hành Sơn) với 209 căn hộ; bố trí cho thuê đối với người có công cách mạng, gia đình chính sách khó khăn về chỗ ở.

Nhiều dự án nhà ở xã hội được mở bán, như: dự án nhà ở xã hội An Trung 2 (phường An Hải) có 3 khối nhà với 957 căn hộ. Chủ đầu tư đang mở bán khối nhà A và B với giá giao động 16,2 triệu đồng/m2.

Khu chung cư nhà ở xã hội khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu) có 8 tòa chung cư, dự kiến cung cấp ra thị trường gần 2.000 căn hộ với giá bán từ 16,4 triệu đồng đến 30,9 triệu đồng/m2, tùy vào diện tích và vị trí căn hộ.

Qua đó, tạo cơ hội để người lao động thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống.