Kinh tế Khởi động dự án Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng ĐNO - Sáng 28/8, Tập đoàn Viễn thông và hạ tầng toàn cầu IPTP Networks khởi động dự án Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường tham dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MAI QUẾ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cho biết, dự án Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng.

Dự án được Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư ngày 14/8/2025 tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng (phường Liên Chiểu) với tổng mức đăng ký đầu tư giai đoạn 1 là 20 triệu USD và dự kiến tổng mức đầu tư của toàn dự án khoảng 200 triệu USD.

Dự án dự kiến khởi công xây dựng nhà máy vào quý IV/2025 và vận hành chính thức từ quý IV/2027. Việc thu hút thành công dự án Trung tâm dữ liệu vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ và điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư tại Đà Nẵng, một trung tâm công nghệ cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án. Ảnh: MAI QUẾ

Dự án sẽ thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ các hệ thống điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật hoạt động ổn định, tạo nền tảng cho các cơ quan, doanh nghiệp triển khai giải pháp số, tối ưu vận hành, nâng cao năng suất.

Ngoài ra, dự án còn giúp tăng thu ngân sách, phát triển dịch vụ phụ trợ và nâng cao vị thế địa phương trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Đây là động lực chiến lược cho tăng trưởng kinh tế bền vững và hiện đại hóa quốc gia.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Trưởng ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Vũ Quang Hùng (bên phải) trao Giấy chứng nhận đầu tư cho đại diện dự án Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter. Ảnh: MAI QUẾ

Được biết, dự án là một trong những trung tâm dữ liệu sẵn sàng AI (AI-Ready) đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế theo chuẩn Tier 3+/Tier 4 Uptime, hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng hạ tầng cốt lõi cho điện toán hiệu năng cao (HPC), AI, công nghệ chuỗi khối blockchain và dịch vụ điện toán đám mây.

Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter có quy mô 10.000m2 (2 tầng), sức chứa 1.000 rack và công suất tối thiểu 10MW. Tổng vốn đầu tư 200 triệu USD, trong đó giai đoạn 1 là 20 triệu USD. Trung tâm hướng đến các chứng chỉ quốc tế như ISO 27001, PCI DSS… và bảo đảm thời gian hoạt động ≥99,982%.

Đại diện dự án Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter ký kết hợp tác với đại diện Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT). Ảnh: MAI QUẾ

Dịp này, đại diện dự án Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter ký kết với các đối tác: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty ASPNet (Đài Loan), Công ty CP Netnam, Quỹ đầu tư WeAngles, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)...