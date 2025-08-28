Khoa học - Công nghệ Tăng cường truyền thông về chuyển đổi số UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về truyền thông chuyển đổi số năm 2025 trên địa bàn Đà Nẵng.

Kế hoạch đề ra mục tiêu: 100% các Tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số; 100% các cơ quan báo, đài địa phương, Cổng thông tin điện tử thành phố, Tổng đài 1022 duy trì chuyên mục, chuyên đề về Chuyển đổi số.

100% số cổng/trang thông tin điện tử phường, xã, hệ thống truyền thanh cơ sở duy trì chuyên mục, chuyên đề về chuyển đổi số, ít nhất 1 lần/tháng; 100% số trường học từ cấp THCS trở lên phổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi số; 100% phường, xã có triển khai tập huấn hướng dẫn cho người dân sử dụng các ứng dụng, tiện ích phục vụ người dân; cơ quan báo chí, cán bộ làm công tác truyền thông cơ sở được tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số phù hợp với đặc thù công việc.

Các nội dung cần triển khai: Tăng cường chỉ đạo cơ quan báo chí địa phương truyền thông về chuyển đổi số; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho các cơ quan báo, đài, cán bộ làm công tác truyền thông về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ AI trong công tác truyền thông; tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho các ngành, cán bộ Công đoàn cơ sở, Tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên sâu về chuyển đổi số, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, chuỗi khối blockchain…