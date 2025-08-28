Thứ Năm, 28/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Khoa học - Công nghệ

Tăng cường truyền thông về chuyển đổi số

M.Q 28/08/2025 06:50

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về truyền thông chuyển đổi số năm 2025 trên địa bàn Đà Nẵng.

Kế hoạch đề ra mục tiêu: 100% các Tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số; 100% các cơ quan báo, đài địa phương, Cổng thông tin điện tử thành phố, Tổng đài 1022 duy trì chuyên mục, chuyên đề về Chuyển đổi số.

100% số cổng/trang thông tin điện tử phường, xã, hệ thống truyền thanh cơ sở duy trì chuyên mục, chuyên đề về chuyển đổi số, ít nhất 1 lần/tháng; 100% số trường học từ cấp THCS trở lên phổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi số; 100% phường, xã có triển khai tập huấn hướng dẫn cho người dân sử dụng các ứng dụng, tiện ích phục vụ người dân; cơ quan báo chí, cán bộ làm công tác truyền thông cơ sở được tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số phù hợp với đặc thù công việc.

Các nội dung cần triển khai: Tăng cường chỉ đạo cơ quan báo chí địa phương truyền thông về chuyển đổi số; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho các cơ quan báo, đài, cán bộ làm công tác truyền thông về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ AI trong công tác truyền thông; tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho các ngành, cán bộ Công đoàn cơ sở, Tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên sâu về chuyển đổi số, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, chuỗi khối blockchain…

Bài liên quan
Đọc tiếp
Phường Hải Châu tập huấn chuyển đổi số cho 332 tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng

Phường Hải Châu tập huấn chuyển đổi số cho 332 tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng

Kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố

Kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố

Chi đội Kiểm ngư số 3 tuyên truyền ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số

Chi đội Kiểm ngư số 3 tuyên truyền ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số

Sinh viên công nghệ thông tin ra quân hỗ trợ chính quyền chuyển đổi số

Sinh viên công nghệ thông tin ra quân hỗ trợ chính quyền chuyển đổi số

Từ 18/8, hơn 100 sinh viên tham gia tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số tại xã, phường

Từ 18/8, hơn 100 sinh viên tham gia tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số tại xã, phường

Chuyển đổi số Đà Nẵng
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Phường Hải Châu tập huấn chuyển đổi số cho 332 tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng

Phường Hải Châu tập huấn chuyển đổi số cho 332 tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng

Kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố

Kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố

Chi đội Kiểm ngư số 3 tuyên truyền ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số

Chi đội Kiểm ngư số 3 tuyên truyền ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số

Sinh viên công nghệ thông tin ra quân hỗ trợ chính quyền chuyển đổi số

Sinh viên công nghệ thông tin ra quân hỗ trợ chính quyền chuyển đổi số

Từ 18/8, hơn 100 sinh viên tham gia tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số tại xã, phường

Từ 18/8, hơn 100 sinh viên tham gia tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số tại xã, phường

Xem thêm Khoa học - Công nghệ
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Khoa học - Công nghệ
      Tăng cường truyền thông về chuyển đổi số

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO