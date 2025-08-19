Giáo dục - Việc làm Khởi động dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và THCS xã Tây Giang ĐNO - Sáng 19/8, tại thôn Ahu, xã Tây Giang ( thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra lễ khởi động dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tây Giang.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Tuấn Anh phát biểu tại lễ khởi công dự án. Ảnh: BNƯỚCH BỨC

Theo thiết kế, dự án có quy mô phục vụ hơn 1.000 học sinh, với 30 lớp học, 14 phòng bộ môn; khu hành chính, quản trị; khu nội trú học sinh; nhà công vụ giáo viên; nhà đa năng, sân thể thao, nhà văn hóa; cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thiết bị dạy học đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 262 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm học 2026 - 2027.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai. Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc chăm lo đời sống, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng biên giới, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lãnh đạo thành phố khởi động dự án. Ảnh: BNƯỚCH BỨC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: Việc triển khai dự án không chỉ là nhiệm vụ về giáo dục, mà còn là trách nhiệm chính trị, xã hội quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, chăm lo thế hệ trẻ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng biên giới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị thi công tập trung cao độ, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.



