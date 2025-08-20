Câu chuyện khởi nghiệp Khởi nghiệp với sản phẩm chăm sóc tóc từ thảo dược ĐNO - Phát triển theo hướng khởi nghiệp xanh, có chứng nhận hữu cơ quốc tế, những sản phẩm chăm sóc tóc mang tên Green Shine ra đời từ tâm huyết và hành trình bài bản của chị Nguyễn Thị Mỹ Sương, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Leaflora (xã Xuân Phú).

Đằng sau những sản phẩm tưởng chừng bình thường ấy là sự kết hợp giữa trí tuệ bản địa và khoa học hiện đại, của tinh thần khởi nghiệp, có chiến lược dài hơi.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Sương dành nhiều thời gian nghiên cứu các nguyên liệu tự nhiên mà người xưa dùng để chăm sóc tóc. Ảnh: PHAN VINH

Từ kinh nghiệm dân gian

Trong một thị trường vốn đã bão hòa với hàng trăm dòng sản phẩm chăm sóc tóc khác nhau, lựa chọn khởi nghiệp với dầu gội và dầu xả là điều không dễ nếu thiếu sự khác biệt.

Với chị Sương, điều làm nên sự khác biệt đó chính là việc khơi lại những kinh nghiệm truyền thống của phụ nữ Việt Nam xưa như dùng nước bồ kết gội đầu, nước trà xanh để sát khuẩn da đầu, kết hợp chúng với dây chuyền sản xuất hiện đại, đặt mục tiêu cao về độ an toàn, lành tính và đạt các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế.

Công ty liên kết với nhà máy sản xuất có đầy đủ chứng nhận đạt tiêu chuẩn để tạo ra sản phẩm của mình. Ảnh: NVCC

Không tự làm mọi thứ một cách thủ công tại nhà xưởng nhỏ lẻ, chị Sương sớm chủ động tìm hiểu, lựa chọn đối tác sản xuất gia công có năng lực đạt chuẩn quốc tế. Cùng với đó, chị bắt tay vào hoàn thiện quy trình công bố chất lượng, đăng ký bản quyền thương hiệu, thử nghiệm kiểm nghiệm lâm sàng.

Quan trọng hơn, bộ đôi sản phẩm Green Shine có chứa thành phần đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn Ecocert Cosmos Fragrance - một trong những chứng chỉ nghiêm ngặt nhất của ngành mỹ phẩm hữu cơ. Không dừng lại, sản phẩm còn vượt qua các yêu cầu đánh giá của tổ chức chứng nhận Organic Hàn Quốc, thị trường vốn rất khó tính với mặt hàng chăm sóc sắc đẹp.

“ Tôi không muốn chỉ dừng lại ở mức tạo ra sản phẩm "tự nhiên" mà đặt mục tiêu phát triển sản phẩm "hữu cơ" đúng nghĩa, được công nhận bởi các tổ chức uy tín quốc tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng. Chị Nguyễn Thị Mỹ Sương

Bộ đôi sản phẩm chăm sóc tóc từ thảo dược tự nhiên là hướng đi mới đối với các mô hình khởi nghiệp ở Đà Nẵng. Ảnh: PHAN VINH

Bộ đôi Green Shine là kết quả của hơn hai năm nghiên cứu, cải tiến và thử nghiệm nhiều phiên bản công thức, mới đạt được độ ổn định về tính năng, độ an toàn và trải nghiệm người dùng như hiện tại.

Theo hồ sơ công bố, dầu gội Green Shine được chiết xuất từ trà xanh và bồ kết, đây là hai loại thảo dược truyền thống giúp làm sạch, giảm gàu và kích thích mọc tóc, trong khi đó, dầu xả Green Shine ứng dụng chiết xuất từ trà xanh và tơ tằm, giúp dưỡng mềm tóc, bảo vệ tóc khỏi tác động của ánh nắng và môi trường ô nhiễm.

[VIDEO] - Chị Nguyễn Thị Mỹ Sương chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình:

"Cả hai sản phẩm đều không chứa sulfate, không paraben, không chất tạo màu và hương liệu tổng hợp. Đặc biệt, hương thơm dịu nhẹ được tạo nên từ các tinh dầu thiên nhiên đạt chuẩn Cosmos Fragrance, không gây kích ứng cho da đầu nhạy cảm", chị Sương nói.

Khởi nghiệp từ phụ nữ và vì phụ nữ

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện sản phẩm, hành trình khởi nghiệp của chị Sương còn cho thấy cách tiếp cận thị trường một cách có chiến lược và trách nhiệm. Chị không đặt tham vọng phủ sóng ngay lập tức mà tập trung vào xây dựng hệ thống phân phối nhỏ gọn, gắn với cộng đồng phụ nữ địa phương, hướng đến khách hàng thực sự cần các sản phẩm an toàn, không hóa chất độc hại.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, xã Xuân Phú và doanh nghiệp thực hiện nghi thức ra mắt bộ đôi sản phẩm Green Shine ngày 17/8. Ảnh: PHAN VINH

Mỗi đại lý đều được đào tạo kiến thức về mỹ phẩm thiên nhiên, cách chăm sóc tóc đúng cách, tạo nên mạng lưới phân phối vừa có tính thương mại, vừa có giá trị lan tỏa. Với định hướng này, Green Shine bắt đầu vươn ra ngoài phạm vi địa phương, có mặt tại một số chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ và điểm bán mỹ phẩm thiên nhiên tại các thành phố lớn.

Ngoài ra, sản phẩm được đăng ký phân phối trên các nền tảng thương mại điện tử trong nước và một số kênh bán hàng xuyên biên giới. Những thỏa thuận hợp tác ban đầu với một số khách hàng, nhà phân phối cho thấy tiềm năng mở rộng không nhỏ của sản phẩm này trong tương lai gần.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Sương phát triển kênh phân phối tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: PHAN VINH

Đánh giá về mô hình khởi nghiệp của chị Nguyễn Thị Mỹ Sương, ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng cho rằng, đây là một điển hình đáng khích lệ cho hướng đi khởi nghiệp bài bản và bền vững.

Ngay từ ban đầu, chị xác định rõ thị trường, tìm đối tác sản xuất đạt chuẩn, chú trọng yếu tố pháp lý và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này cho thấy nội lực phát triển và cơ hội đưa sản phẩm khởi nghiệp ra thị trường rộng hơn là hoàn toàn khả thi.

[VIDEO] - Ông Phạm Ngọc Sinh đánh giá về mô hình khởi nghiệp của chị Nguyễn Thị Mỹ Sương: