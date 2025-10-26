Thứ Hai, 27/10/2025
Khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng đánh bạc tại đám tang

PHƯƠNG GIANG - TRANG PHƯƠNG 26/10/2025 19:55

ĐNO - Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại một đám tang trên địa bàn phường Liên Chiểu.

z7155166753002_5e820e44053ccffa3f4a34abbccfd9a1.jpg
Công an thi hành lệnh khởi tố đối với các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Lê Văn Tâm, Đoàn Thị Hoanh, Đinh Ngọc Lan và Huỳnh Thị Ánh.

Theo điều tra, ngày 25/12/2024, các đối tượng đã tổ chức và tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ngay trong đám tang. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây phản cảm, ảnh hưởng đến trật tự địa phương và thuần phong mỹ tục.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn. Cơ quan Công an kêu gọi những người liên quan sớm ra trình diện, đầu thú để được xem xét khoan hồng theo quy định.

(0) Bình luận
      Khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng đánh bạc tại đám tang

