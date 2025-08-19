An ninh trật tự Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng gara ô tô ĐNO - Một sới bạc quy mô với vỏ bọc gara ô tô vừa được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá thành công, với số tiền đánh bạc lên đến hàng trăm triệu mỗi ngày.

Các đối tượng cùng tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Lúc 16 giờ ngày 14/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đột kích, bắt quả tang 2 sới bạc với 8 đối tượng tại gara sửa chữa ô tô Hồng Hải (số 212 đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh).

Sới bạc thứ nhất gồm: Phan Hữu Hải (SN 1976, chủ gara), Đặng Bá Lâm (SN 1974), Ngô Văn Chương (SN 1976) và Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1965), đánh bài theo hình thức “binh 13 cây tính chi”. Tại thời điểm bắt giữ, sới bạc này đã thực hiện 43 ván với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Sới bạc thứ hai gồm: Trần Xuân Bằng (SN 1974), Lê Thị Thanh Thu (SN 1968), Nguyễn Văn Tám (SN 1981) và Trần Văn Hùng (SN 1977), chơi bài “phỏm” với số tiền thắng thua mỗi ván từ 2 triệu đến 20 triệu đồng. Tổng số tiền đánh bạc tại 2 sới vào thời điểm bị bắt quả tang hơn 500 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm: 2 xe ô tô, 3 xe máy, hơn 200 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động, sổ ghi kết quả thắng thua và nhiều tang vật khác.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện tụ điểm đánh bạc quy mô lớn được ngụy trang dưới vỏ bọc gara sửa chữa ô tô Hồng Hải.

Địa điểm này hoạt động khép kín, được canh gác tinh vi với nhiều lớp cửa bảo vệ. Khu vực phía trước gara kinh doanh sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, trong khi phía sau là căn nhà hai tầng với hai phòng ở tầng trệt được sử dụng để tổ chức đánh bạc trái phép.

Đối tượng cầm đầu là Phan Hữu Hải - chủ gara, đứng ra tổ chức sới bạc, lôi kéo con bạc tham gia để thu tiền “xâu” bất chính. Mỗi ngày, sới bạc này thu hút hàng chục đối tượng với tổng số tiền thắng thua dao động từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.