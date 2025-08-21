An ninh trật tự Khởi tố thêm 20 bị can trong đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay ĐNO - Chiều 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiến hành các thủ tục tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố thêm 20 bị can trong vụ án rửa tiền lớn nhất xảy ra tại thành phố Đà Nẵng từ trước đến nay.

Trong giai đoạn 2 của vụ án, Công an Đà Nẵng đã khởi tố thêm 20 đối tượng trong đường dây "rửa tiền" lớn nhất Đà Nẵng. Ảnh: CAĐN.

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 của Chuyên án mang bí số 1222T của Công an thành phố, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Chuyên án đã mở rộng điều tra đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố liên quan do Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố vào tháng 1/2025.

Trong số các bị can bị khởi tố lần này, có 4 nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố.

Các nhân viên này đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma” để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng nêu trên để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các ngân hàng khác có liên quan.

Ngoài ra, một đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để các đối tượng phạm tội, đồng thời tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.

Trước đó, ngày 22/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022-2024, T.Q.T (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

Từ đó T.Q.T đã đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2-3 tài khoản), sau đó bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Đường dây phạm tội của T.Q.T liên quan đến N.H.M (23 tuổi, trú huyện Hòa Vang); H.N (25 tuổi) và N.T (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và M.D. (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T; N.T; M.D; L.H.N và N.H.M về tội rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự.