Khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại xã Núi Thành

NHẬT NAM 20/08/2025 16:05

ĐNO - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại xã Núi Thành.

hong-suong(1).jpg
Bộ đội Biên phòng bắt giữ Trần Thị Hồng Sương. Ảnh: NHẬT NAM

Trước đó, lúc 8 giờ 45 phút ngày 15/8, tại tuyến ĐT618 (thôn An Tây, xã Núi Thành), tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà bắt quả tang Lê Công Bằng (36 tuổi, thôn An Tây, xã Núi Thành) tàng trữ trái phép 1,27 gam ma túy tổng hợp.

Qua khai thác ban đầu, Bằng khai nhận mua số ma túy trên từ Trần Thị Hồng Sương (38 tuổi, khu phố 4, xã Núi Thành) để sử dụng.

Căn cứ lời khai và tài liệu thu thập, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà khám xét khẩn cấp nơi ở của Sương, thu giữ thêm 1,29 gam ma túy tổng hợp cùng loại.

Ngày 19/8, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Hồng Sương. Tại cơ quan chức năng, Sương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng xử lý theo quy định.

