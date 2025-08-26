An ninh trật tự Khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy tại phường Quảng Phú ĐNO - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Quảng Phú.

Đồn Biên phòng Tam Thanh bắt giữ đối tượng Cao Văn Tỵ. Ảnh: NHẬT NAM

Trước đó, lúc 10 giờ 45 phút ngày 21/8, tại tuyến đường Lê Thánh Tông (khối phố An Hà Nam, phường Quảng Phú), tổ tuần tra gồm lực lượng Đồn Biên phòng Tam Thanh, Đội Đặc nhiệm Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng thành phố và Công an phường Quảng Phú phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, xác định đối tượng là Cao Văn Tỵ (24 tuổi, thôn Đàn Long, xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trong túi áo khoác của Tỵ một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và một ống thủy tinh. Đối tượng khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá mua từ một người đàn ông không rõ họ tên để sử dụng.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng, tang vật thu giữ là 0,84 gam ma túy Methamphetamine. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 25/8, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh ra quyết định khởi tố vụ án.

Ngày 26/8, Đồn Biên phòng Tam Thanh có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 5 - Đà Nẵng chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục xử lý theo quy định.