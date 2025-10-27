Nhà nước và cử tri Không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Lê Duy Đức (xã Thăng Trường) ĐNO - Chiều 27/10, tại trụ sở Thanh tra thành phố, Phó Chánh Thanh tra thành phố Huỳnh Ngọc Tiên chủ trì đối thoại với hộ ông Lê Duy Đức (trú xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng) liên quan đến kiến nghị về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng tại xã Bình Nam (nay là xã Thăng Trường).

Ông Lê Duy Đức trình bày tại buổi đối thoại. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo báo cáo xác minh của Thanh tra thành phố, ngày 10/7/2025, ông Lê Duy Đức có đơn khiếu nại với một số nội dung yêu cầu: Hủy công văn số 66/UBND-TNMT ngày 4/3/2025 của UBND huyện Thăng Bình về việc trả lời nội dung kiến nghị, phản ánh của ông Lê Duy Đức; thu hồi hoặc điều chỉnh quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND huyện Thăng Bình về thu hồi đất để thực hiện dự án; thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích hơn 1.360m2 đất trồng cây hằng năm khác của gia đình ông bị ảnh hưởng bởi dự án.

Trước đó, ông Lê Duy Đức cho rằng, việc UBND huyện Thăng Bình (cũ) xác định các mốc thời gian quản lý, sử dụng đất của gia đình ông đối với thửa đất số 727, tờ bản đồ số 43, diện tích hơn 1.360m2 tại thôn Tịch Yên (xã Bình Nam cũ) không liên tục là không đúng, do đó ông Đức có đơn khiếu nại.

Vụ việc khiếu nại của ông Lê Duy Đức đã được Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình (cũ) giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 với nội dung không chấp nhận đơn khiếu nại của ông đối với công văn số 66/UBND-TNMT ngày 4/3/2025 của UBND huyện Thăng Bình.

Phó Chánh Thanh tra thành phố Huỳnh Ngọc Tiên kết luận buổi đối thoại với hộ ông Lê Duy Đức. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Qua nghe các ý kiến tại buổi đối thoại và báo cáo của tổ xác minh, Phó Chánh Thanh tra thành phố Huỳnh Ngọc Tiên kết luận: Trường hợp hộ ông Lê Duy Đức có khai hoang thửa đất thửa đất số 727, tờ bản đồ số 43, diện tích hơn 1.360m2 và sử dụng từ năm 1997, song không sản xuất liên tục; thửa đất thuộc trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013; khoản 2, Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Do đó, khiếu nại của ông Lê Duy Đức đối với công văn số 66/UBND-TNMT ngày 4/3/2025 của UBND huyện Thăng Bình về việc trả lời nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân là không có cơ sở để xem xét. Công văn số 66/UBND-TNMT ngày 4/3/2025 của UBND huyện Thăng Bình (cũ) về việc trả lời nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân là phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 của UBND huyện Thăng Bình về giải quyết khiếu nại của ông Lê Duy Đức (lần đầu) là đảm bảo quy định của pháp luật.

Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Lê Duy Đức.

Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2) của Chủ tịch UBND thành phố, trường hợp công dân không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố để được xem xét, giải quyết.