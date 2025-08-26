Chính quyền - đoàn thể Kiện toàn số lượng, nâng chất lượng cán bộ cơ sở: Kỳ vọng bổ sung nguồn cán bộ chất lượng Đề án số 1342 của UBND thành phố Đà Nẵng được lãnh đạo các xã vùng sâu, vùng xa kỳ vọng bổ sung nguồn cán bộ chất lượng đảm bảo vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển bền vững.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Khê luôn trong tình trạng đông người dân đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: TRỌNG HUY

Ông Pơ Loong A Đốc, Chủ tịch UBND xã La Êê: Cần nguồn cán bộ gắn bó lâu dài với miền núi

Về thực trạng cán bộ, công chức cấp xã thừa - thiếu so với định mức được giao, hiện nay khối chính quyền xã La Êê còn thiếu 11 người. Cụ thể: 2 vị trí Trưởng phòng (Phòng Văn hóa - xã hội và Phòng Kinh tế); 1 vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; 1 Chánh văn phòng HĐND - UBND; 2 chuyên viên Phòng Văn hóa - xã hội; 3 chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công; 2 chuyên viên Ban Văn hóa - xã hội và Ban Kinh tế - xã hội (HĐND).

Qua gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, giải quyết công việc, vận hành theo mô hình mới đảm bảo. Với Đề án số 1342, rất mong thành phố điều động cán bộ không chỉ góp phần chuẩn hóa nguồn nhân lực cho địa phương mà còn phải có tâm huyết gắn bó lâu dài với vùng sâu vùng xa. Bởi nếu chỉ luân chuyển cán bộ một thời gian nhất định sẽ khó giải quyết căn cơ vấn đề này cho miền núi. Đồng thời có những chính sách khuyến khích, động viên để cán bộ yên tâm công tác lâu dài, góp phần vào sự phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân khu vực này trong tương lai gần..

Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp: Kiện toàn nhân sự cho xã đảo

Dù đặc thù của xã Tân Hiệp không sáp nhập và vẫn giữ nguyên như trước đây nhưng khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vẫn thiếu 17 cán bộ, công chức; là một trong 3 xã, phường có số lượng cán bộ, công chức thiếu nhiều nhất theo định biên của thành phố. Theo đó, xã đảo thiếu công chức phòng, ban chuyên môn về tài chính, địa chính, nội vụ, công nghệ thông tin. Cụ thể: Trưởng, phó Ban Kinh tế - Ngân sách; Trưởng, phó Ban Văn hóa - Xã hội; công chức phụ trách lĩnh vực tại Văn phòng HĐND - UBND, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, kế toán. Vì vậy, xã đảo rất cần bổ sung nguồn cán bộ đảm bảo trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu công việc, đáng chú ý là công tác thẩm định, phê duyệt các dự án liên quan.

Với nội dung của Đề án 1342 là rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức phường, xã và điều động, biệt phái tăng cường hỗ trợ công tác chính quyền địa phương các xã miền núi, vùng xa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hy vọng khi triển khai trong thời gian tới sẽ góp phần kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của xã đảo Tân Hiệp. Đặc biệt với vị trí địa lý nằm xa đất liền, làm sao để bổ sung, giữ chân nguồn cán bộ chất lượng cũng là điều địa phương quan tâm.

Ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp: Đảm bảo hoạt động ổn định và bền vững

Đối với xã Phước Hiệp, hiện nay khối văn phòng thiếu 3 người, kinh tế 1 người và Trung tâm Phục vụ hành chính công 3 người. Vừa qua, UBND xã có tờ trình và được cấp 1 chỉ tiêu về công chức phụ trách chuyển đổi số, thông tin. Đối với 6 chỉ tiêu thiếu còn lại, xã đề nghị thành phố bổ sung hoặc có cơ chế cho xã tiếp nhận cán bộ không chuyên trách đảm bảo trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc. Bởi những cán bộ này đã quen việc, là người tại địa phương nên sẽ gắn bó lâu dài, nhất là với xã vùng cao như Phước Hiệp.

Đề án số 1342 của UBND thành phố Đà Nẵng khi triển khai thực tế kỳ vọng sẽ hỗ trợ rất lớn cho các địa phương miền núi, xã đảo trong việc nâng cao chất lượng và kiện toàn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Như một trong những nội dung mà Đề án đã nêu là lựa chọn đúng người có đủ phẩm chất, năng lực, có chuyên môn sâu để tăng cường về cơ sở. Đồng thời có lập trường, tư tưởng, chính trị vững vàng, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định vị trí việc làm dự kiến đảm nhiệm và có đủ sức khỏe công tác.