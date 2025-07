Chính trị

Người dân hài lòng với sự phục vụ của chính quyền địa phương 2 cấp

ĐNO - Sáng 29/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác quy hoạch tại các phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây.