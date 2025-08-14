Thứ Năm, 14/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
An ninh trật tự

Kịp thời ngăn chặn một thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau

PHƯƠNG GIANG 14/08/2025 17:30

ĐNO - Quá trình tuần tra kiểm soát, Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã phát hiện, ngăn chặn một đối tượng thiếu niên mang hung khí định đi giải quyết mâu thuẫn.

thieu nien
Cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện, ngăn chặn một thiếu niên mang hung khí chuẩn bị đi đánh nhau. Ảnh: Cảnh sát giao thông Đà Nẵng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, lúc 21 giờ 30 phút ngày 13/8, tổ công tác thuộc Trạm cảnh sát giao thông Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng) đang tuần tra tại giao lộ tuyến Hoàng Thị Loan - Nguyễn Sinh Sắc thuộc địa bàn phường Hòa Khánh thì phát hiện nhóm thanh niên gồm 5 đối tượng đi trên 2 xe mô tô, người ngồi sau cầm hung khí.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đến khu vực đường Chúc Động (phường Hòa Khánh), các đối tượng bỏ lại phương tiện tháo chạy.

Tổ công tác nhanh chóng khống chế, tạm giữ 1 đối tượng, 1 xe mô tô biển số 38P1-329.XX và hung khí là cây ba chĩa màu đỏ, dài 2,5m.

530946236_789039690455283_2960413183269736936_n.jpg
Cảnh sát giao thông bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an phường Hòa Khánh tiếp tục xử lý. Ảnh: Cảnh sát giao thông Đà Nẵng

Tại trụ sở Công an phường Hòa Khánh, cơ quan chức năng xác định đối tượng P.V.H (SN 2010, phường Hòa Khánh) là người ngồi sau xe mô tô cầm hung khí. Đối tượng khai nhận tối trước đó bị nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) đuổi đánh nên đã đi tìm để giải quyết mâu thuẫn.

Tổ công tác bàn giao người, phương tiện và hung khí cho Công an phường Hòa Khánh tiếp tục xác minh, xử lý.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Khen thưởng đột xuất tổ công tác Cảnh sát giao thông phát hiện đối tượng sử dụng ma túy

Khen thưởng đột xuất tổ công tác Cảnh sát giao thông phát hiện đối tượng sử dụng ma túy

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm từ ngày 25/7

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm từ ngày 25/7

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Khen thưởng đột xuất tổ công tác Cảnh sát giao thông phát hiện đối tượng sử dụng ma túy

Khen thưởng đột xuất tổ công tác Cảnh sát giao thông phát hiện đối tượng sử dụng ma túy

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm từ ngày 25/7

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm từ ngày 25/7

Xem thêm An ninh trật tự
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      An ninh trật tự
      Kịp thời ngăn chặn một thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO