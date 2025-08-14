An ninh trật tự Kịp thời ngăn chặn một thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau ĐNO - Quá trình tuần tra kiểm soát, Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã phát hiện, ngăn chặn một đối tượng thiếu niên mang hung khí định đi giải quyết mâu thuẫn.

Cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện, ngăn chặn một thiếu niên mang hung khí chuẩn bị đi đánh nhau. Ảnh: Cảnh sát giao thông Đà Nẵng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, lúc 21 giờ 30 phút ngày 13/8, tổ công tác thuộc Trạm cảnh sát giao thông Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng) đang tuần tra tại giao lộ tuyến Hoàng Thị Loan - Nguyễn Sinh Sắc thuộc địa bàn phường Hòa Khánh thì phát hiện nhóm thanh niên gồm 5 đối tượng đi trên 2 xe mô tô, người ngồi sau cầm hung khí.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đến khu vực đường Chúc Động (phường Hòa Khánh), các đối tượng bỏ lại phương tiện tháo chạy.

Tổ công tác nhanh chóng khống chế, tạm giữ 1 đối tượng, 1 xe mô tô biển số 38P1-329.XX và hung khí là cây ba chĩa màu đỏ, dài 2,5m.

Cảnh sát giao thông bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an phường Hòa Khánh tiếp tục xử lý. Ảnh: Cảnh sát giao thông Đà Nẵng

Tại trụ sở Công an phường Hòa Khánh, cơ quan chức năng xác định đối tượng P.V.H (SN 2010, phường Hòa Khánh) là người ngồi sau xe mô tô cầm hung khí. Đối tượng khai nhận tối trước đó bị nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) đuổi đánh nên đã đi tìm để giải quyết mâu thuẫn.

Tổ công tác bàn giao người, phương tiện và hung khí cho Công an phường Hòa Khánh tiếp tục xác minh, xử lý.