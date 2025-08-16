Xã hội Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025: 560 thí sinh bước vào ngày thi chính thức ĐNO - Ngày 16/8, tại Đà Nẵng, 560 thí sinh đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ bước vào ngày thi chính thức của Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025.

Hàng trăm thí sinh có mặt tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) từ sớm để chuẩn bị cho ngày thi chính thức.

Từ sáng 16/8, hàng trăm thí sinh có mặt tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) để sẵn sàng bước vào ngày thi chính thức, quyết định thành quả học tập, rèn luyện suốt nhiều tháng qua.

Kỳ thi được tổ chức theo chuẩn quốc tế của International Mathematics Competition (IMC), gồm hai bảng: Key Stage II (lớp 5 - 6) và Key Stage III (lớp 7 - 8). Mỗi học sinh đều tham gia 2 vòng thi bắt buộc: vòng thi cá nhân và vòng thi đồng đội.

Đoàn chủ nhà Việt Nam điểm danh và dặn dò, động viên thí sinh trước khi bước vào thi.

Trong đó, ở vòng cá nhân, các thí sinh lần lượt tranh tài ở 2 bài thi: EMIC (15 câu hỏi, tổng tối đa 150 điểm, thời gian làm bài 90 phút) và IWYMIC (15 câu hỏi, tổng tối đa 120 điểm, thời gian làm bài 120 phút).

Ở vòng đồng đội, mỗi đội gồm 4 thí sinh cùng giải 10 bài trong 70 phút, theo hình thức phối hợp nhóm chặt chẽ. Tổng điểm tối đa của vòng này là 400 điểm.

Đoàn thí sinh Hong Kong (Trung Quốc) check-in, thể hiện sự quyết tâm bước vào kỳ thi.

Công tác tổ chức thi, coi thi được thực hiện nghiêm túc theo chuẩn quốc tế. Mỗi phòng thi bố trí 2 cán bộ coi thi đã được Ban tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ lưỡng. Đề thi chính thức được lựa chọn, biên soạn thống nhất trong các đề xuất từ ban chuyên môn của các quốc gia tham dự gửi về.

Công tác chấm thi, nhập điểm và phản biện kết quả được thực hiện liên tục trong ngày 16 và 17/8. Ngày 18/8 sẽ diễn ra lễ bế mạc và trao giải Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025.

Giám thị coi thi phổ biến quy chế và những điều cần lưu ý cho thí sinh.

Được biết, giải thưởng được trao ở ba cấp độ cá nhân, đồng đội và toàn đoàn. Trong đó, giải cá nhân gồm: huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc chứng nhận Khuyến khích được trao theo tỷ lệ lần lượt 1:2:3:4, căn cứ số lượng thí sinh của mỗi bảng.

Giải đồng đội là tổng điểm của cả đội được xếp thứ hạng. Trong mỗi nhóm có 1 vô địch, 2 á quân, 3 hạng ba, với cách xét điểm phụ từ câu khó nhất nếu có hòa điểm. Giải toàn đoàn tính theo tổng điểm của cả vòng cá nhân và vòng đồng đội.

Giám thị phát đề vòng thi cá nhân cho thí sinh.

[VIDEO] - Không khí ngày thi chính thức của Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 sáng 16/8: