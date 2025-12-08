Giáo dục - Việc làm Sẵn sàng tổ chức kỳ thi Toán quốc tế đầu tiên tại Đà Nẵng ĐNO - Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025, nhằm bảo đảm công tác tổ chức diễn ra suôn sẻ, thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp về thành phố Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế.

Kỳ thi Toán quốc tế VIMC lần thứ 25 được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 14 đến 19/8 với sự tham gia của 526 thí sinh, 181 giáo viên, 100 khách mời quốc tế đến 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.

2025 là năm đầu tiên kỳ thi Toán học danh giá của quốc tế - IMC được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, mọi công tác tổ chức được thành phố rà soát, chuẩn bị chu đáo, nhằm để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Phướn, pano tuyên truyền về kỳ thi được bố trí khắp không gian Trường VKU.

Bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, những ngày qua, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị với những phần việc cụ thể, sẵn sàng mọi điều kiện bảo đảm kỳ thi diễn ra thành công.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn (VKU) là địa điểm diễn ra hầu hết các hoạt động chính của kỳ thi. Do đó, nhà trường đã tập trung nhân lực, vật lực để xây dựng sân khấu, treo pano, bảng biển, bảo đảm về phòng thi, bàn ghế và các công việc có liên quan.

Công tác trang trí, chuẩn bị về âm thanh, ánh sáng được chuẩn bị chu đáo, bài bản.

TS. Huỳnh Ngọc Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường VKU cho biết, để bảo đảm kỳ thi diễn ra chu đáo, trường đã phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Toán học quốc tế (IMC) tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ coi thi và chấm thi.

Bên cạnh đó, nhà trường huy động gần 100 sinh viên tình nguyện và tập huấn cho các em về nội dung cần thực hiện, nhất là kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, phục vụ, để hỗ trợ các đoàn quốc tế từ sân bay và trong mọi hoạt động của kỳ thi.

Đặc biệt, đối với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhà trường đang gấp rút triển khai dàn dựng sân khấu, hội trường khai mạc, bế mạc với sức chứa khoảng 1.500 người; trang trí, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng bài bản.

Các phòng học, phòng thi được trang bị hệ thống điều hòa, ánh sáng, bàn ghế đảm bảo tiêu chuẩn. Hệ thống internet và hạ tầng công nghệ thông tin được kiểm tra và nâng cấp để bảo đảm kết nối thông suốt, phục vụ hiệu quả cho công tác tổ chức, chấm thi và truyền thông.

Các phòng học, phòng thi được trang bị hệ thống điều hòa, ánh sáng bàn ghế đảm bảo tiêu chuẩn.

Nhà trường cũng chuẩn bị gần 200 phòng ký túc xá để phục vụ cho việc sinh hoạt, ở lại của thí sinh tham dự kỳ thi lần này. Ngoài ra, các phòng chức năng, khu vực nghỉ ngơi, thư viện, căng tin cũng được chỉnh trang sạch đẹp, sẵn sàng phục vụ thí sinh, phụ huynh và giám khảo quốc tế.