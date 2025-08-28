Thể thao Kỳ vọng vàng của Taekwondo Đà Nẵng ở SEA Games 33 Vận động viên Taekwondo Đà Nẵng Trần Thị Ánh Tuyết vừa xuất sắc giành huy chương Vàng tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025. Đây là lần thứ 4 võ sĩ này bước lên bục vinh quang cao nhất ở đấu trường Đông Nam Á, tiếp tục được kỳ vọng duy trì phong độ và tỏa sáng ở SEA Games 33 sắp tới.

Ánh Tuyết cùng huấn luyện viên và đồng đội giành huy chương Vàng Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025. Ảnh: PHI NÔNG

Quyết tâm khổ luyện

Gặp Ánh Tuyết, ấn tượng đầu tiên về cô là có chiều cao và thể hình tốt. Đây là yếu tố quan trọng, nhưng đi cùng với đó là sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng trong tập luyện, thi đấu để có được Ánh Tuyết như hôm nay.

Cô sinh ra ở phường Hòa Xuân, từ nhỏ đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Bước ngoặt đến năm 2014 khi thầy thể dục ở trường THPT thấy Tuyết có tiềm năng trở thành võ sĩ Taekwondo nên khuyến khích tìm hiểu bộ môn này.

Nhớ lại khoảng thời gian này, Ánh Tuyết chia sẻ: “Thực sự tôi không biết nhiều về Taekwondo, nhưng trước gợi mở của thầy nên theo học. Dù vậy, đây là quyết định quan trọng, nên gia đình tôi còn đắn đo. Mừng là trước sự kiên trì của thầy dạy Taekwondo với nhiều lần đến nhà, ba mẹ tôi đã đồng ý”.

Dù đến với Taekwondo tương đối trễ, nhưng Ánh Tuyết có khả năng tiếp thu khá nhanh. Chỉ sau một năm tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng, tài năng của cô dần phát tiết, được tuyển chọn vào đội tuyển Taekwondo trẻ quốc gia. Nửa năm sau, võ sĩ này tiếp tục có sự thăng tiến khi được gọi vào đội tuyển Taekwondo Việt Nam.

Giống như các vận động viên theo đuổi con đường chuyên nghiệp, Ánh Tuyết không ít lần gặp chấn thương, nhưng bằng ý chí và nghị lực, cô vượt lên tất cả để theo đuổi mục tiêu đến cùng.

“Tôi biết ơn những người thầy đã bên cạnh dìu dắt, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa trong tập luyện cũng như thi đấu. Những ngày đầu mới vào Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng, các thầy luôn quan tâm chia sẻ. Trong quá trình tập luyện căng thẳng, các thầy cũng động viên tôi tiếp tục cố gắng”, Tuyết nói.

Chinh phục đỉnh cao

Sau những tháng ngày khổ luyện, Ánh Tuyết đáp lại sự kỳ vọng với rất nhiều huy chương quý giá. Ở đấu trường quốc gia, cô 7 lần giành huy chương Vàng. Gần nhất là huy chương Vàng nội dung đối kháng hạng 57kg tại Giải vô địch Taekwondo quốc gia 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu thể dục - thể thao Quảng Nam hồi cuối tháng 5.

Ánh Tuyết là gương mặt àng của Taekwondo Đà Nẵng trong những năm qua. Ảnh: PHI NÔNG

Ở đấu trường Đông Nam Á, Ánh Tuyết giành 4 huy chương Vàng các năm 2017, 2019, 2021 và 2025. Đây là giải đấu tổ chức 2 năm/lần trước thềm SEA Games. Năm 2023, Ánh Tuyết chấn thương không thi đấu.

Tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025 vừa kết thúc ở Khánh Hòa, Ánh Tuyết thể hiện phong độ cao, vượt qua đối thủ đến từ Philippines và chủ nhà Việt Nam để giành huy chương Vàng đối kháng hạng 62kg. Trước đó, cô thi đấu hạng 57kg, giành huy chương Vàng Giải Taekwondo quốc tế Việt Nam mở rộng 2025 hồi tháng 7.

“Tôi vui về kết quả này đóng góp vào thành công của Taekwondo Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, phấn đấu giành kết quả tốt ở những giải đấu quốc tế trong tương lai”, Tuyết chia sẻ.

Ngoài đấu trường Đông Nam Á, trong sự nghiệp thi đấu, Ánh Tuyết từng giành huy chương Đồng Giải vô địch Taekwondo châu Á trong nhà năm 2017 và huy chương Bạc Giải vô địch Taekwondo châu Á năm 2022.

Sau Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025, cô sang Hàn Quốc dự giải Taekwondo quốc tế để tích điểm cho Olympic. Vào tháng 10 tới, võ sĩ Đà Nẵng tranh tài Giải Taekwondo thế giới 2025. Sau đó, mục tiêu không kém phần quan trọng trong tháng 12 là giành huy chương Vàng SEA Games 33 ở Thái Lan.

Thực tế, SEA Games là sân chơi quen thuộc với Ánh Tuyết. Cô từng giành 2 huy chương Vàng ở kỳ đại hội lần thứ 30, 31 và huy chương Bạc lần thứ 32. Với phong độ cao thể hiện tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025, Ánh Tuyết nhận được nhiều kỳ vọng lần thứ 3 bước lên bục vinh quang cao nhất tại SEA Games 33.