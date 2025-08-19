Thể thao Võ sĩ Đà Nẵng dự Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025 Từ ngày 19 đến 21/8, Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Khánh Hòa.

Tham dự giải có hơn 370 võ sĩ trong nước và quốc tế đến từ các quốc gia gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và chủ nhà Việt Nam. Các võ sĩ thi đấu nội dung đối kháng (lứa tuổi thiếu niên U14, trẻ U17 và vô địch) cùng biểu diễn quyền (nội dung tiêu chuẩn, sáng tạo).

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam góp mặt với nhiều gương mặt quen thuộc như: Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Liên Thị Tuyết Mai, Trần Thị Ánh Tuyết, Lêm Thị Thảo, Bạc Thị Khiêm… Trong đó, Trần Thị Ánh Tuyết là võ sĩ của Đà Nẵng. Sau thời gian tập luyện nghiêm túc, Ánh Tuyết hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương vàng. Trước đó, cô giành Huy chương Vàng Giải vô địch Taekwondo quốc gia 2025.

Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025 được xem là cuộc kiểm tra chuyên môn kỹ lưỡng để Taekwondo Việt Nam tuyển chọn võ sĩ tốt nhất chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm. Hiện Taekwondo Việt Nam đang có các chuyên gia Hàn Quốc và Iran tham gia huấn luyện hướng đến giành thành tích cao trên đấu trường quốc tế.