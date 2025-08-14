An ninh trật tự “Lá chắn thép” nơi biên thùy Đằng sau câu chuyện về sự bình yên và đoàn kết, là hành trình miệt mài với những việc làm hữu ích của lực lượng Công an xã Avương với cộng đồng. Giữa núi rừng Trường Sơn hùng vỹ, bằng tinh thần phục vụ nhân dân, các chiến sĩ công an ghi dấu ấn về sự đồng hành, trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Avương tham gia trò chơi dân gian đẩy gậy cùng người dân Cơ Tu tại thôn Ta Lang trong ngày hội nhập làng truyền thống. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Điểm tựa bình yên

Luôn đảm bảo các hoạt động an ninh cơ sở, suốt nhiều năm qua, lực lượng Công an xã Avương được xem là điển hình trong các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, kể từ sau thời điểm sáp nhập từ xã Avương và Bhalêê (cũ), hoạt động an ninh địa bàn miền núi, khu vực biên giới tiếp tục được triển khai đồng bộ và hiệu quả, trở thành điểm tựa vững chắc, đem lại bình yên cho bản làng người Cơ Tu.

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương cho biết, phát huy tinh thần gắn kết giữa lực lượng công an với cộng đồng địa phương, những năm qua, thế trận an ninh nhân dân luôn tạo dựng nên thành sức mạnh tổng hợp, được ví như sợi dây vững chắc trên nóc nhà làng.

Để niềm tin được xác lập, địa phương phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của các già làng, người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa gắn với hoạt động đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

“Từ nền tảng an ninh vững chắc, Công an xã Avương tiếp nối tinh thần quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, mang lại bình yên cho vùng đất biên giới.

Trên tinh thần chỉ đạo của Công an thành phố, ngay sau lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mới đây, lực lượng Công an xã đã triển khai tổng rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, từ an toàn thực phẩm đến khai thác tài nguyên trái phép.

Lực lượng Công an xã Avương hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ đăng ký thường trú. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Với 10 kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự được triển khai đồng bộ, lực lượng Công an xã góp phần gìn giữ địa bàn không phát sinh vụ việc hay tội phạm nghiêm trọng”, Trung tá Ngô Văn Thìn chia sẻ.

Biên giới bình yên từ những bàn chân lặng lẽ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Avương, thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát.

Bất kể ngày nắng hay mưa, trên các tuyến đường liên thôn, liên xã dưới chân núi Trường Sơn Đông luôn có bóng dáng của lực lượng Công an xã thực hiện nhiệm vụ.

Miệt mài theo các chuyến tuần tra, tại mỗi điểm dừng chân của cán bộ, chiến sĩ được chào đón bằng niềm vui của cộng đồng.

Những ngày hội của núi, hình ảnh chiến sĩ công an cùng tham gia các trò chơi dân gian, hòa mình vào vũ điệu tâng tung, da dá truyền thống, sắc phục Cơ Tu rực rỡ như thắm trọn tình quân - dân gắn kết.

Đồng hành phát triển

Một ngày đầu tháng 8, sau hành trình tuyên truyền, vận động của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Avương, những hộ dân Cơ Tu trên địa bàn tìm đến trụ sở Công an xã để giao nộp vũ khí, súng săn tự chế, cam kết từ bỏ hành vi săn bắn trái pháp luật.

Người dân tình nguyện giao nộp vũ khí súng tự chế cho lực lượng Công an xã Avương theo mô hình “Trao sinh kế, tiếp nhận vũ khí”. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đã thành thông lệ, kể từ khi mô hình “Trao sinh kế, tiếp nhận vũ khí” được triển khai, gần như tháng nào, lực lượng công an cũng tiếp nhận những khẩu súng từ người dân; đồng thời linh hoạt hỗ trợ heo giống giúp các hộ có thêm sinh kế ổn định cuộc sống.

Đại úy Zơrâm Thân Ba, Phó Trưởng Công an xã Avương cho hay, mô hình của lực lượng Công an xã đón nhận rất nhiều lượt người dân địa phương hưởng ứng, tham gia.

Như đợt cao điểm mới đây, lực lượng vận động người dân giao nộp 5 khẩu súng tự chế, nâng tổng số vũ khí thu hồi lên 16 khẩu.

“Tại các buổi tuyên truyền pháp luật ở điểm thôn, chúng tôi lồng ghép đưa nội dung “trao sinh kế, tiếp nhận vũ khí” đến từng người dân, giúp nhân dân nâng cao ý thức pháp luật, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn”, Đại úy Zơrâm Thân Ba nói.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, không chỉ làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vùng biên an toàn, lực lượng Công an xã luôn tạo điều kiện hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống mới.

Phát huy vai trò người chiến sĩ Công an nhân dân, thời gian qua, mỗi cán bộ chiến sĩ gắn thêm nhiệm vụ đồng hành, trở thành hạt nhân đoàn kết, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

“Rất nhiều mô hình giúp dân của lực lượng Công an xã Avương được triển khai, từ hỗ trợ trao sinh kế cho đến hoạt động thành lập và duy trì hiệu quả các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, Tổ tự quản “Lá chắn vùng biên”… với sự tham gia hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.

Bằng tinh thần trách nhiệm, lực lượng Công an xã từng bước nâng cao kiến thức an toàn cuộc sống, đảm bảo chủ động ứng phó trước các tình huống có thể xảy ra trong cộng đồng”, ông Briu Quân nói.