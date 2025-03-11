Chính trị Làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai: Kiến nghị sớm phân bổ kinh phí Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại cơ sở, đến cuối tháng 10/2025 nhiều địa phương cấp xã cho biết đã hoàn thành việc rà soát làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn; đồng thời kiến nghị cấp thẩm quyền sớm giải quyết các vấn đề có liên quan.

Người dân thông Đàn Trung (xã Phú Ninh) đến đăng ký kê khai thông tin đất đai với tổ công tác. Ảnh: N.ĐOAN

Triển khai thực hiện vào ngày 14/10, UBND xã Hòa Vang thành lập 21 tổ công tác/21 thôn và đặt mục tiêu hoàn thành thu thập giấy tờ trước ngày 22/10/2025. Đến ngày 31/10/2025, UBND xã Hòa Vang đã hoàn thành nhập liệu đối với 6.014 hồ sơ theo chỉ tiêu, yêu cầu của UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết, địa phương đã hoàn thành chiến dịch xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Đối với các trường hợp vướng mắc, nằm ngoài hệ thống dữ liệu và phạm vi quản lý của địa phương, UBND xã đã chú thích tại cột kết quả trên file nhập liệu (các trường hợp như không liên hệ được người sử dụng đất không có tại địa phương, không tìm thấy hồ sơ quét, không tìm thấy thông tin người sử dụng đất, không tìm thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất tổ chức...).

Theo đó, UBND xã Hòa Vang kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố kiểm tra dữ liệu hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lấy thông tin từ địa phương nơi cư trú của người sử dụng đất để tiếp tục hoàn thiện dữ liệu. UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, cung cấp để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai khi thành phố có yêu cầu.

Phát động chiến dịch cùng thời gian, UBND xã Phú Ninh thành lập các nhóm Zalo gồm lãnh đạo xã và cán bộ chuyên môn, cùng 15 tổ công tác để thông tin kết quả hàng ngày việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Đến ngày 20/10/2025, UBND xã Phú Ninh đã tiến hành bàn giao phiếu thu thập theo mẫu số 01 (5.625 phiếu); 1 USB chứa 5.625 file scan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân và file danh sách tổng hợp theo mẫu số 02 của 15 thôn.

Về thực hiện rà soát đối với 6.666 hộ trên địa bàn, UBND xã Phú Ninh đã triển khai thu thập được 6.549 hộ, đạt tỷ lệ 98,24% (5.509 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 1.034 hộ không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Còn 117 hộ thuộc trường hợp vắng chủ, tại thời điểm thu thập không có mặt tại địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Bình, Chủ tịch UBND xã Phú Ninh cho hay, UBND xã vẫn tiếp tục thu thập dữ liệu đất đai đối với các hộ vắng mặt tại địa phương và các hộ dân ngoài địa phương có thửa đất trên địa bàn xã, tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo 515 của thành phố Đà Nẵng. “UBND xã đề nghị Sở Tài chính, UBND thành phố quan tâm, sớm phân bổ nguồn kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện”, ông Bình nói.

Sau 5 ngày triển triển khai, đến 17 giờ ngày 20/10/2025, UBND xã Tiên Phước đã thu thập được 5.254 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và thẻ căn cước công dân. Với kết quả này, UBND xã Tiên Phước cơ bản đã thu thập xong các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và thẻ căn cước công dân trên địa bàn xã.

Theo ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước, phạm vi thực hiện trên toàn xã với 27 thôn nên khối lượng công việc khá lớn, số lượng người tham gia đông. Đặc biệt, cán bộ không chuyên trách và cán bộ ở thôn, tổ được huy động để làm ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Nhưng nguồn ngân sách của xã hiện rất hạn chế, chủ yếu dành cho chi thường xuyên, lương và các nhiệm vụ chi bắt buộc khác, không đủ khả năng tự cân đối để triển khai nhiệm vụ này. Vì vậy, địa phương kiến nghị UBND thành phố, Sở Tài chính xem xét, hỗ trợ kinh phí thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã.