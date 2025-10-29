Nông nghiệp Phấn đấu về đích sớm việc thu thập thông tin dữ liệu đất đai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố Đà Nẵng đã đi qua hơn nửa chặng đường. Nhiều địa phương đang tập trung lực lượng, tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, không kể ngày nghỉ để “đi từng ngõ, gõ từng nhà” khẩn trương thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Xã Thăng An trưng tập gần 200 người đến từng hộ dân để thu thập thông tin dữ liệu đất đai. Ảnh: HỒNG NĂM

Linh hoạt vận động

Những ngày này, chiếc loa cầm tay của cán bộ thôn Trường An (xã Thăng Điền) hoạt động hết công suất, các thông tin Chiến dịch 90 làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai của xã liên tục được phát đi. Cạnh đó, cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, ghi phiếu thu thập thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, căn cước công dân của chủ sử dụng từng thửa đất theo đúng hướng dẫn rà soát làm giàu dữ liệu đất đai năm 2025.

Cán bộ thôn Trường An (xã Thăng Điền) sử dụng loa cầm tay để vận động thực hiện Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: GIANG BIÊN

“Ngay sau khi xã họp triển khai, thôn chúng tôi đã triệu tập thành viên ban cán sự thôn, đem loa phóng thanh thông báo rộng rãi để bà con biết photo bìa đỏ, căn cước công dân đến nộp tại nhà trưởng thôn. Nhìn chung bà con nghe thông tin và thực hiện nghiêm túc”, ông Ngô Tấn Công, Trưởng thôn Trường An cho biết.

Lực lượng trưng tập thu thập thông tin dữ liệu đất đai đến từng hộ dân để ghi phiếu. Ảnh: GIANG BIÊN

Xã Thăng Điền có 22 thôn. Trước chiến dịch, địa phương họp ban chỉ đạo thống nhất phương thức tiến hành, đồng thời triệu tập điều tra viên tổ chức hướng dẫn “kỹ thuật” ghi phiếu. Theo đó, Thăng Điền triển khai chiến dịch theo 2 bước: Thông báo nhân dân nộp bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất được cấp, căn cước công dân chủ sở hữu, số điện thoại… tại nhà trưởng thôn và đối sánh thông tin phiếu rà soát với thực tế dữ liệu đất đai hiện có. Mục đích của việc làm này nhằm đạt hiệu quả thông tin dữ liệu sống, sạch. Với những nỗ lực tập trung, đồng bộ và quyết liệt, tính đến ngày 23/10, xã Thăng Điền đã bàn giao 8.036 phiếu thu thập cơ sở dữ liệu đất đai (đạt 95%) cho Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng.

Trong chiến dịch, đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Một người dân thôn Trường An cho rằng cập nhật thông tin về đất đai là một bước tiến mới để đưa vào quản lý chặt chẽ, nhằm tạo thuận tiện giao dịch của người dân. Cán bộ của xã rất nhiệt tình, đến từng nhà vận động, thực hiện chiến dịch. Gia đình đã cung cấp tất cả hồ sơ giấy tờ liên quan đến đất đai để phục vụ công tác điều tra.

Ông Ngô Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thăng An (ngoài cùng bên phải) kiểm tra, động viên các thành viên tổ công tác thu thập dữ liệu đất đai của xã. Ảnh: HỒNG NĂM

Tập trung lực lượng

Triển khai chiến dịch, xã Thăng An thành lập 5 tổ công tác và huy động gần 200 người tham gia chiến dịch. Từ ngày 20/10 đến nay, thời tiết trên địa bàn xã có lúc diễn biến xấu, lực lượng trưng tập phải tham gia đội hình xung kích phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, với tinh thần nghiêm túc, đầy trách nhiệm, những chiếc xe máy mang theo các tờ phiếu thu thập thông tin dữ liệu đất đai của đội ngũ cán bộ trưng tập xã Thăng An vẫn đang rất nhiệt tình, tranh thủ giờ trưa, ngày nghỉ, len lỏi đến từng ngõ, gõ từng nhà khẩn trương cập nhập thông tin dữ liệu đất đai từng hộ dân chính xác trên từng tờ phiếu.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" thu thập thông tin dữ liệu đất đai. Ảnh: HỒNG NĂM

Ông Hồ Bông - Trưởng thôn Vân Tây (cán bộ trưng tập tham gia chiến dịch 90 ngày của xã Thăng An) chia sẻ: “Thôn Vân Tây có 430 hộ thuộc diện thu thập thông tin dữ liệu đất đai. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, chúng tôi chia làm 5 nhóm theo từng địa bàn tổ đoàn kết thực hiện chiến dịch. Việc đến từng hộ lấy thông tin dữ liệu đất đai bà con rất đồng tình, mới 2 ngày triển khai chúng tôi đã thu thập được 330 hộ. Một số hộ dữ liệu đang thiếu, chúng tôi vẫn lấy thông tin rồi sẽ báo cáo lên cấp trên để có dịp giải quyết cho bà con”.

Lãnh đạo xã Thăng An cho biết, trước khi sáp nhập, các xã thuộc Thăng An bây giờ nằm trong dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Thăng Bình (cũ), do đó ngay khi tiếp nhận chủ trương thực hiện chiến dịch, Thăng An xác định nhiệm vụ rà soát, đánh giá lại thông tin kết quả thực hiện dự án trước đó. Chiến dịch 90 ngày lần này còn là cơ hội để địa phương tổng rà soát, phân loại các thửa đất của 19 thôn.

Để nắm bắt tình hình, kịp thời có những giải pháp chỉ đạo phù hợp, những ngày diễn ra chiến dịch, người đứng đầu Đảng ủy, chính quyền các xã Thăng An, Thăng Điền thường xuyên có mặt tại các thôn kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện của lực lượng trưng tập. Qua đó thể hiện quyết tâm chính trị của các địa phương trong chiến dịch lần này. Điều ghi nhận tại các địa phương là trong quá trình thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai có sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ chuyên môn, các thôn và sự đồng thuận tích cực của người dân.