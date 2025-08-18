Xã hội Lan tỏa những hành động đẹp Thực hiện phong trào thi đua “Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội - một hành động ý nghĩa”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn thành phố triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp hội viên, người yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống.

Chi hội Phụ nữ Khuê Trung 20A, Hội LHPN phường Cẩm Lệ nấu 650 suất súp và bánh mỳ tặng bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: N.Q

Căn trọ nhỏ ở kiệt 10, đường Hải Phòng là “ngôi nhà tạm” của những bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng. Họ đều có hoàn cảnh khó khăn, xa quê, phải bám trụ nơi đây để tiện chạy thận và kịp cấp cứu khi trở bệnh.

Cuộc sống ở xóm trọ diễn ra lặng lẽ với mỗi tuần hai buổi chạy thận. Mọi chi tiêu chủ yếu nhờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân, từ tiền phòng, bữa cơm, đến thuốc uống.

Hiểu được khó khăn ấy, Chi hội Phụ nữ số 7, phường Hòa Cường đã duy trì hoạt động hỗ trợ định kỳ. Mỗi tháng chi hội đều trao gạo, mì hoặc suất ăn miễn phí. Kinh phí phần lớn từ hội viên đóng góp và mô hình phân loại rác bán phế liệu gây quỹ.

Ba năm qua, mô hình “Bữa trưa 0 đồng” do Hội LHPN phường Hòa Cường Nam (nay là Hội LHPN phường Hòa Cường) triển khai đã nấu gần 10.000 suất ăn miễn phí tặng người dân khó khăn trên địa bàn.

Những suất ăn nghĩa tình đều do chính tay hội viên phụ nữ ủng hộ kinh phí, nấu ăn và tận tay phát cho người dân, góp phần tạo nên những suất ăn ấm lòng vì người lao động nghèo. Các chi hội đã duy trì nhiều hoạt động vì cộng đồng như trao quà, tặng suất ăn miễn phí, đỡ đầu học sinh khó khăn.

Hưởng ứng chương trình “Đầu tuần một tin tốt, cuối tuần một chuyện hay”, các Chi hội Phụ nữ trên địa bàn phường Cẩm Lệ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần sẻ chia với người khó khăn.

Đơn cử như Chi hội Phụ nữ Khuê Trung 20A nấu súp và bánh mỳ tặng bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Chi hội Phụ nữ Hòa Thọ Đông 1 nấu 120 suất ăn tặng bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ; Chi hội Phụ nữ Khuê Trung 10 duy trì chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ em Nguyễn Trịnh Thanh Nhân, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Hiền.

Em Nhân mồ côi mẹ từ nhỏ, sống cùng ông bà ngoại, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Chi hội Phụ nữ số 7, phường Hòa Cường tặng thực phẩm cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: N.Q

Chủ tịch Hội LHPN phường Cẩm Lệ Lê Thị Thu Hường, cho biết: “Thông qua các hoạt động nhân đạo, chúng tôi mong muốn giúp người khó khăn có thêm điều kiện vươn lên, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái đến cộng đồng. Sự chung tay của hội viên và mạnh thường quân tạo nên nguồn lực bền vững cho công tác an sinh xã hội. Hội tiếp sẽ tục rà soát, nắm rõ hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, tàn tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kịp thời có giải pháp hỗ trợ phù hợp”.

Thực hiện phong trào “Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội - một hành động ý nghĩa”, toàn thành phố đã ghi nhận gần 105.000 phần việc, việc làm ý nghĩa.

Sau hợp nhất, Đà Nẵng hiện có hơn 830.000 hội viên, trong đó nhiều người sinh sống ở vùng núi, hải đảo có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, công tác chăm lo đời sống, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục ưu tiên chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, phụ nữ khởi nghiệp; nhân rộng các mô hình sinh kế, tạo việc làm bền vững.

Cùng với đó, triển khai sâu rộng các cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, “Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp”; các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...

Mục tiêu là không để phụ nữ khó khăn nào bị bỏ lại phía sau, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sẻ chia để cộng đồng cùng chung tay vì mục tiêu an sinh xã hội.Thực hiện phong trào thi đua “Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội - một hành động ý nghĩa”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn thành phố triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp hội viên, người yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống.