Môi trường Lan tỏa phong trào phụ nữ bảo vệ môi trường Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường nhằm lan tỏa ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp.

Phụ nữ phường Hương Trà ra quân dọn dẹp đường làng ngõ xóm. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Tại phường An Hải, hoạt động phân loại và thu gom rác thải tại nguồn được duy trì hiệu quả với mô hình "Phân loại rác tại nguồn" nhiều năm qua. Từ nguồn rác tái chế bán được, các chi hội đã thu về 10,9 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền này được sử dụng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên khó khăn, vừa bảo vệ môi trường vừa lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết.

Chị Nguyễn Thị Nga, Chi Hội trưởng An Thị 2 cho hay, mô hình không chỉ tạo nguồn hỗ trợ thiết thực mà còn hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, giảm lượng rác thải ra môi trường và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tại phường Hương Trà, các chi hội phụ nữ phối hợp với Ban công tác Mặt trận và Chi đoàn thanh niên đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường chào mừng đại hội đại biểu phường.

Theo bà Nguyễn Thị Tố Quyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Hương Trà, đây là cách làm vừa làm đẹp cảnh quan đô thị, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của phụ nữ và nhân dân toàn phường trước sự kiện chính trị quan trọng.

Tại xã Hòa Tiến, phong trào dân vận khéo “Phân loại rác thải gây quỹ an sinh” được duy trì và phát huy hiệu quả suốt nhiều năm qua, trở thành hoạt động thường xuyên, gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng.

Theo đó, 17 chi hội phụ nữ trên địa bàn đều đặn triển khai việc phân loại, thu gom rác thải tái chế, sau đó bán gây quỹ để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo.

Không chỉ góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, hoạt động này còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư.

Mới đây, hội đã trao tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho hội viên gặp khó khăn.

Hội LHPN phường Hòa Cường trao thùng rác cho người dân. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

“Chúng tôi hy vọng những phần quà này không chỉ kịp thời động viên, chia sẻ về mặt tinh thần mà còn góp phần hỗ trợ thiết thực, giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng và ổn định cuộc sống”, bà Lê Thu Sa, Chủ tịch Hội LHPN xã bày tỏ.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa”, Chi hội Phụ nữ 2 Hóa Sơn (phường Hòa Cường) đã trao tặng 50 thùng rác thân thiện môi trường cho người dân.

Hoạt động “Trao thùng rác thân thiện môi trường” do Hội LHPN phường Hòa Cường phát động đang được nhân rộng tại nhiều khu dân cư, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và nhân dân trong việc gìn giữ môi trường sống.

Bà Đinh Thị Quế, Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Cường nhấn mạnh, bảo vệ môi trường không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể, gắn liền với đời sống hằng ngày.

Đường phố sạch sẽ, khu dân cư ngăn nắp, không rác thải bừa bãi, thùng rác phân loại được đặt đúng nơi, đúng chỗ, tất cả tạo nên diện mạo mới cho cả đô thị và nông thôn.