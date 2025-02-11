Giảm nghèo - An sinh Lan tỏa tinh thần nhân ái, giúp nhau vượt qua khó khăn ĐNO - Nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay nấu những bữa cơm ấm, gói những phần quà nhỏ gửi đến người dân và bệnh nhân vùng mưa lũ, sạt lở, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ và thành viên nhóm thiện nguyện hỗ trợ phân phát các suất cơm cho bệnh nhân khó khăn. Ảnh: THĂNG TRƯỜNG

* Sáng 2/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ phối hợp Hội Tình nguyện Nam Giang nấu và trao tận tay gần 100 suất cơm miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú và người bệnh ở xa bị kẹt tại xã Thạnh Mỹ, góp phần giúp vơi bớt khó khăn trong những ngày mưa lũ kéo dài.

Những suất cơm dinh dưỡng được chuẩn bị cho bệnh nhân. Ảnh: THĂNG TRƯỜNG

Thượng tá Lê Huy Đông, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ cho biết, những ngày mưa lũ, đời sống của người dân, đặc biệt là các bệnh nhân điều trị tại cơ sở y tế, gặp rất nhiều khó khăn.

Do vậy, đơn vị chủ động phối hợp các lực lượng, hội nhóm, đoàn thể tại địa phương tổ chức nấu cơm miễn phí, động viên tinh thần, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn. (ĐĂNG NGUYÊN)

* Tại xã Trà Tập, mưa lớn kéo dài gây sạt lở buộc nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng, giáo viên và người dân chung tay hỗ trợ chỗ ở, chăm lo bữa ăn, giúp người dân ổn định cuộc sống trong thời gian tránh lũ.

Tại thôn 7, xã Trà Tập, bốn hộ dân làng Lăng Lương phải sơ tán tập trung tại nhà chị Hồ Thị Thiếu. Dù căn nhà nhỏ hẹp, chị vẫn sẵn lòng mở cửa đón gần 20 người dân đến trú nhờ.

"Lúc khó khăn mới thấy bà con thương nhau, đùm bọc nhau thật đáng quý”, chị Thiếu chia sẻ.

Cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp chăm sóc em nhỏ tại điểm sơ tán. Ảnh: MINH TRANG

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp là nơi lưu trú của 14 hộ với 55 nhân khẩu.

Những ngày mưa lớn, nhiều gia đình chưa thể trở về do nhà ở nằm trong vùng nguy hiểm đã được tháo dỡ, di dời.

Nhờ sự hỗ trợ tận tình của thầy cô, người dân được chăm sóc chu đáo, có chỗ ở tạm ổn định và bữa ăn đủ dinh dưỡng. “Ở đây thầy cô lo chu đáo lắm, từ cơm nước đến chăn mền, nên ai cũng yên tâm”, chị Bùi Thị Thiều (thôn 6) chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Uyên cho biết, giáo viên của trường thay phiên nấu ăn phục vụ người dân sơ tán. “Ai cũng có việc riêng, nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là giúp bà con an toàn và yên tâm”, cô Uyên chia sẻ. (THIỆN TÙNG - MINH TRANG)

* Tại Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My, hơn 50 bệnh nhân cùng người nhà đang điều trị nội trú không thể trở về vì các tuyến đường bị sạt lở. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Trường Mầm non Hoa Mai phối hợp Ban công tác Mặt trận thôn Tắk Pỏ tất bật chuẩn bị hàng chục suất cơm nóng mỗi ngày, gửi đến tận tay người bệnh và lực lượng trực chiến trên địa bàn.

Cô Nguyễn Thị Phương, giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai chia sẻ: “Chúng tôi chỉ mong những phần cơm nóng này giúp các bệnh nhân và bà con bớt nhọc nhằn giữa mưa lũ. Đây cũng là dịp để chúng tôi trao truyền cho học sinh bài học về lòng nhân ái, biết yêu thương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình”.

Không quản hiểm nguy, các cô giáo cùng Ban công tác Mặt trận thôn Tắk Pỏ vẫn ngày ngày vượt núi, băng qua những đoạn đường sạt lở để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập. (TRUNG LÊ)