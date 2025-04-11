Xã hội Khi cộng đồng tương trợ... Công tác khắc phục hậu quả sau lũ lụt đang được triển khai trên khắp vùng chịu ảnh hưởng. Nhiều đoàn thiện nguyện, cá nhân hảo tâm khẩn trương giúp người dân sửa chữa xe máy, các thiết bị điện lạnh. Cùng với đó là những phần sách vở, đồng phục, dụng cụ học tập được trao tận tay để học sinh sớm trở lại trường.

Các tình nguyện viên sắp xếp lại sách vở theo bộ để tặng học sinh vùng lũ. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Cùng nhau vì học sinh vùng lũ

Chứng kiến cảnh sách, vở của học sinh bị ướt do ngập lụt, chị Mai Thị Thạch Thảo (người Hội An) đã kêu gọi quyên góp thông qua mạng xã hội. Lời kêu gọi giản dị nhưng ấm áp của chị Thảo nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Chỉ sau vài ngày phát động, hàng trăm bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 và hàng nghìn cuốn vở mới cùng dụng cụ học tập đã được quyên góp. Trong đó có hơn 1.000 cuốn sách, vở được chị Như Hằng (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) ủng hộ. Nhiều phụ huynh, giáo viên và người dân địa phương cũng chung tay đóng góp, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cùng nhau vì học sinh vùng lũ.

Chị Thảo thiết lập ba điểm tiếp nhận tại các địa chỉ: 190 Điện Biên Phủ, phường Thanh Hà (cũ); 166 Trần Nhật Duật, phường Cẩm Châu (cũ); 21 Nguyễn Tri Phương, phường Cẩm Nam (cũ), để phụ huynh có thể dễ dàng đến nhận sách vở cho con.

Chị Thảo có mặt tại một điểm quyên góp. Ảnh: Mến Nguyễn

Từ sáng sớm, những chồng sách vở mới tinh được xếp ngay ngắn, ngập tràn màu sắc, chờ người cần đến nhận, tạo nên một khung cảnh vừa sôi động vừa ấm lòng giữa những ngày phố cổ Hội An bị ngập lụt bủa vây.

Anh Nguyễn Hữu Ánh (ở xã Nam Phước) có hai con đang học cấp 2, khi nghe tin có điểm hỗ trợ sách vở đã bơi ghe sang để nhận. Anh chia sẻ: “Nhà tôi ngập gần đến gác lửng, sách vở trôi sạch, không còn gì cho con đến lớp. Những ngày qua thật sự quá khó khăn, tôi không biết làm sao để các con có thể tiếp tục học. Khi nhìn thấy các nhà hảo tâm đứng đây trao sách, tôi cảm nhận được niềm hy vọng các em nhỏ sẽ sớm được trở lại trường giữa bao khó khăn sau lũ”.

Cùng chung tinh thần sẻ chia, hỗ trợ học sinh vùng lũ, Nhà sách Đỗ Xuân Thảo (78 Tôn Đức Thắng, phường Hội An Tây) đã trao tặng sách giáo khoa cho học sinh bị ướt, hư hỏng sách vở.

Chị Lê Thị Hồng Lan ở tổ dân phố xóm Bùng, phường Điện Bàn Bắc cũng đứng ra kêu gọi hỗ trợ đồng phục cho học sinh vùng ngập lụt. Không chỉ kêu gọi, chị còn đến tận nhà để nhận quần áo, đồng phục, kịp thời trao lại cho những học sinh đang thiếu...

Khi thợ máy “bận rộn”

Nước dâng cao khiến nhiều tủ lạnh, máy giặt, thiết bị điện tử hư hỏng, Hội anh em điện lạnh Điện Bàn đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Hội anh em điện lạnh Điện Bàn sẻ chia với bà con vùng lũ. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Tại nhà văn hóa khối phố Ngọc Tam, phường An Thắng, trong vòng ba ngày liên tiếp, Hội anh em điện lạnh Điện Bàn đã đến kiểm tra, sửa chữa miễn phí hơn 200 tủ lạnh, máy giặt…, giúp bà con trong vùng sớm ổn định sinh hoạt.

Anh Thái Viết Thi, thành viên Hội anh em điện lạnh Điện Bàn chia sẻ: “Chúng tôi muốn đóng góp một phần nhỏ để giúp bà con vượt qua khó khăn. Chỉ cần một chiếc tủ lạnh, máy giặt được sửa lại, cuộc sống của họ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều sau những ngày lũ dâng”.

Anh Thi cho biết thêm, do số lượng thiết bị hư hỏng quá nhiều, hội sẽ tiếp tục sửa chữa thêm hai ngày nữa, rất mong nhận được sự chung sức của các anh em thợ điện lạnh quanh khu vực.

Anh Huỳnh Văn Trí, thành viên Hội anh em điện lạnh Điện Bàn còn quay video các hướng dẫn, lưu ý khi sửa tủ lạnh, thiết bị điện rồi đăng lên mạng xã hội. Mục đích của anh là giúp người dân có thể tự kiểm tra, xử lý những hỏng hóc nhỏ ngay tại nhà, hạn chế rủi ro và tiết kiệm chi phí.

Những video hướng dẫn chi tiết của anh Trí nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều hộ dân bày tỏ xúc động khi được anh Trí chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật sửa chữa điện lạnh khi thiết bị ảnh hưởng bởi nước lụt.

Trên facebook cá nhân, anh Huỳnh Đình Bảo, một thợ sửa xe máy tại thành phố Đà Nẵng chia sẻ nội dung: “Từ 5h30 đến 6h30 sáng 30/10, anh em thợ sửa xe nếu sắp xếp được hãy tập trung tại 323 Hoàng Diệu, sau đó cùng xuất phát tham gia sửa xe máy miễn phí cho bà con vùng ngập nặng ở Duy Xuyên”.

Hàng trăm thiết bị điện được anh em thợ sửa chữa cho bà con. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Thông tin của anh Bảo nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của 30 thợ sửa xe trong khu vực, họ cùng nhau thành lập Nhóm anh em thợ sửa xe Đà Nẵng. Nhóm đã lên đường mang theo kỹ năng nghề nghiệp và sự tận tâm đến giúp bà con vùng ngập.

Anh Bảo cho biết: “Chương trình hỗ trợ sửa xe máy đã nhận được 5 thùng nhớt do anh Trần Ngọc Dũng ủng hộ. Các anh em thợ đã thay nhớt, lọc gió và bugi miễn phí hàng trăm xe máy của bà con xã Duy Xuyên. Đối với những trường hợp xe hư hỏng nặng, không thể sửa ngay tại chỗ, nhóm sẽ chuyển về xưởng để tiếp tục sửa chữa”.

Hơn 20 anh em thợ xe máy từ xã Thăng Bình cũng đã có mặt tại khu vực Bình Đào, xã Thăng An, nhiệt tình sửa chữa xe máy bị hư hỏng cho bà con. Sau khi hoàn thành công việc tại Bình Đào, nhóm thợ tiếp tục lên đường đến Hội An hỗ trợ thêm nhiều hộ dân khác.

Sinh viên khoa Kỹ thuật ô tô - Trường Đại học Đông Á cũng lập một đội hình sửa xe bị ngập nước miễn phí cho người dân với 50 sinh viên tham gia, thực hiện tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường An Thắng), Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Hội An Tây), Trường THPT Phạm Phú Thứ (xã Gò Nổi) và Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển (xã Đại Lộc). Trước đó, đội hình này cũng đã “hành quân” hỗ trợ tại thành phố Huế từ ngày 29 đến 31/10...

Tinh thần đoàn kết, sẻ chia và xung kích của cả cộng đồng đã tạo nên một sức mạnh tổng lực, chứng minh rằng giữa thiên tai, lòng người vẫn luôn ấm áp và lan tỏa.