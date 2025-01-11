Xã hội Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục hậu quả mưa lũ ĐNO - Sáng 1/11, Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đến thăm, động viên, tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang) và các khu vực dọc quốc lộ 1 (xã Xuân Phú).

Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng (bên trái) động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: HÒA KHÁNH

Hiện nay, gần 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971, Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố), cùng lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Cẩm Lệ, khu vực 3 - Bàn Thạch và dân quân các địa phương đang khẩn trương tổng dọn vệ sinh, thu gom rác, bùn đất, nạo vét kênh mương, làm sạch các công trình công cộng, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất.

Đại tá Võ Văn Tuấn biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục chăm lo sức khỏe bộ đội.

Trong quá trình giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt phải đảm bảo tuyệt đối an toàn; phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, khẩn trương giúp nhân dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao quà cho người dân thôn Tây An (xã Gò Nổi). Ảnh: HÒA KHÁNH

Trước đó, chiều 31/10, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra, thăm và động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn và thôn Tây An (xã Gò Nổi)

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự khu vực 5 - Điện Bàn, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cùng các lực lượng của Sư đoàn 315, Trường Quân sự Quân khu 5 và Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân) nhanh chóng thu dọn bùn đất, phun tiêu độc, khử khuẩn toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng, góp phần giúp bệnh viện hoạt động trở lại, người dân ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: HÒA KHÁNH

Dịp này, Đại tá Trần Hữu Ích tặng quà động viên Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn; phối hợp Sở Công Thương trao gần 300 suất quà cho người dân thôn Tây An.