Y tế Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo nỗ lực cứu chữa các nạn nhân vụ ngạt khí ĐNO - Sáng 29/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại các bệnh viện; đồng thời đến nhà chia sẻ với gia đình nạn nhân bị tử vong sau vụ ngạt khí nghiêm trọng xảy ra tại xã Điện Bàn Tây.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (bên phải) trao đổi với lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng về tình hình sức khỏe các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn đến thăm hỏi hai nạn nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện C Đà Nẵng, gồm anh Nguyễn Quang L. (SN 1989) và vợ là chị Phan Thị Tú Tr. (SN 1992); thăm hỏi hai con của anh L. là cháu Nguyễn Thị Thanh Tr. (SN 2014), Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 2017) cũng đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thuốc và phối hợp hội chẩn liên viện để đảm bảo chăm sóc, hồi sức tích cực, điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (bên phải) trao đổi với lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng về diễn biến của các nạn nhân đang được điều trị tại đây. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn và đại diện Sở Y tế đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với thân nhân các nạn nhân bị tử vong; chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời về hậu sự và đời sống cho thân nhân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (bên phải) trao hỗ trợ cho người nhà nạn nhân. Ảnh: NGỌC HÀ

Các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ ngạt khí khi sử dụng máy phát điện hoặc bếp than trong không gian kín, nhất là trong điều kiện mưa lũ, mất điện kéo dài, nhằm phòng ngừa những sự cố thương tâm tương tự.

Đây là bài học cảnh báo quan trọng về an toàn trong sử dụng thiết bị điện và nguồn phát năng lượng trong mùa mưa bão.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (thứ 3, bên phải sang) thăm hỏi gia đình có nạn nhân tử vong. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo báo cáo của Sở Y tế, vụ việc xảy ra sáng 28/10 tại nhà ông Nguyễn Quang L., trú khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây, khiến 8 người thương vong, nguyên nhân liên quan đến ngộ độc khí.

Có 4 trường hợp tử vong, 4 trường hợp còn lại đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.