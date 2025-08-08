Chính trị Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng làm việc với xã Việt An về tình hình triển khai chính quyền 2 cấp ĐNO - Sáng 8/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình làm việc với UBND xã Việt An về tình hình triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn qua địa phận xã Việt An.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Chủ tịch UBND xã Việt An Nguyễn Ngọc Hoàng Việt cho biết, sau một tháng triển khai và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã nỗ lực vượt khó, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực. Tổng biên chế UBND thành phố giao cho địa phương là 357 người; HĐND xã Việt An giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND xã là 356 chỉ tiêu (dự phòng 1 biên chế). Trong đó có 56 biên chế cơ quan tổ chức hành chính và 300 biên chế đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã.

UBND xã chủ động bố trí 2 điểm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở 2 xã cũ là Quế Thọ và Bình Lâm. Từ 1/7 đến 6/8, xã Việt An tiếp nhận 1.144 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó tiếp nhận 892 hồ sơ trực tuyến (đạt 77,97%); tiếp nhận trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính là 252 hồ sơ. Đã giải quyết 1.028 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn là 1.020 hồ sơ (đạt 99,13%); quá hạn là 8 hồ sơ; số lượng hồ sơ đang giải quyết: 116 hồ sơ (trong hạn: 114 hồ sơ, quá hạn: 2 hồ sơ); tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt: 59,65%.

UBND xã Việt An tiếp nhận tài sản từ 4 đơn vị cũ và đã thực hiện sắp xếp, bố trí tài sản cho cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã mới. Chủ tịch UBND xã Việt An Nguyễn Ngọc Hoàng Việt kiến nghị UBND thành phố xem xét, bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa, cải tạo một số trụ sở làm việc và mua sắm trang thiết bị thiết yếu, đáp ứng yêu cầu công việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức xã...

Lãnh đạo xã Việt An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Liên quan Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn qua xã Việt An, đối với địa phận xã Bình Lâm (cũ), đã phê duyệt 13 phương án với số tiền gần 7,9 tỷ đồng cho 147 hộ dân và 1 tổ chức. Đã bàn giao được 1,2km/1,4km chiều dài tuyến đường. Ở xã Quế Thọ (cũ), đã phê duyệt 20 phương án với tổng diện tích thu hồi là 32.799m2, tổng số hộ đã phê duyệt là 764 hộ và 7 tổ chức. Tổng kinh phí phê duyệt hơn 21,5 tỷ đồng, đã tiến hành chi trả tiền cho các hộ dân theo quyết định phê duyệt. Hiện, đã bàn giao được 9,67/9,67km theo chiều dài tuyến đường.

Đoạn qua địa bàn xã Bình Lâm (cũ) hiện còn 4 hộ chưa phê duyệt do ảnh hưởng nhà ở phải di chuyển chỗ ở. Đối với đoạn qua địa bàn xã Quế Thọ (cũ), hiện vẫn còn vướng 3 trường hợp. UBND xã Việt An sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền để người dân thống nhất nhận tiền, bàn giao mặt bằng trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình gặp gỡ, trao đổi với người dân xã Việt An. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đề nghị xã Việt An cần sớm triển khai hoàn thiện quy hoạch chung của xã trên cơ sở kế thừa các quy hoạch đã được phê duyệt trước 1/7, tránh tình trạng ngồi chờ hoặc phải xây dựng quy hoạch mới. Trong quá trình triển khai, thực hiện, đối với những vướng mắc phát sinh, cần kịp thời báo cáo thành phố hướng chỉ đạo, giải quyết. Xã sớm rà soát, linh hoạt bổ sung một số vị trí ở lĩnh vực quân sự, môi trường, công nghệ thông tin, trình Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu thành phố phê duyệt, đảm bảo cho bộ máy vận hành ổn định, thông suốt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn qua địa phận xã Việt An, UBND xã và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại các thủ tục, hồ sơ, nhanh chóng tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng. Với những hộ dân chưa đồng thuận, đề nghị địa phương tích cực phối hợp vận động lần cuối, vận dụng tối đa các bước, các cơ chế hỗ trợ dân nằm trong quy định. Với những trường hợp đã thực hiện đúng các bước, hoàn thiện xong các thủ tục, hồ sơ chặt chẽ, minh bạch mà người dân không chấp hành, cần sớm lên phương án cưỡng chế theo quy định của pháp luật.