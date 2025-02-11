Xã hội Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác khắc phục sau mưa lũ tại các cơ sở y tế, công trình giao thông ĐNO - Ngày 2/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại Trung tâm Y tế khu vực Hội An và Trạm Y tế Cẩm Nam.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thăm, động viên người bệnh đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hội An. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại các điểm đến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của tập thể y, bác sĩ đã kịp thời di dời thiết bị, bảo quản thuốc men, duy trì hoạt động khám chữa bệnh và sơ cấp cứu trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Sau khi khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất, hệ thống cấp điện, cấp nước và khu vực lưu trữ thuốc, vật tư y tế…, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và có phương án khắc phục, sửa chữa kịp thời sau khi lũ lụt đi qua.

Đồng thời, tập trung tiêu độc khử trùng, phòng, chống các dịch bệnh sau lũ như sốt xuất huyết, tiêu hóa, da liễu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra Trạm Y tế Cẩm Nam. Ảnh: NGỌC HÀ

Lãnh đạo UBND thành phố giao Sở Y tế phối hợp chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

* Kiểm tra thực tế cầu Bà Ngân và cầu Cẩm Kim, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan nhanh chóng khắc phục sự cố để bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra thực tế cầu sắt Cẩm Kim. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo báo cáo của UBND phường Hội An, sau trận lũ lớn những ngày qua, cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân) nằm trên tuyến quốc lộ 14H thuộc địa phận phường Hội An và xã Nam Phước bị cuốn trôi mố cầu phía Hội An, làm sập 1 nhịp cầu.

Hệ thống mái kè taluy, đường dẫn và hệ thống điện chiếu sáng phía Hội An bị sạt lở, xụt lún, gãy đổ, hư hỏng nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra thực tế cầu Bà Ngân. Ảnh: NGỌC HÀ

Ngoài ra, tại vị trí chân cầu Duy Phước (phía Hội An), do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh, nước chảy xiết gây sạt lở, cuốn trôi đất cát tại bãi Gò Mồ. Hệ thống đường bê tông nội đồng Gò Mồ bị phá vỡ, hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện nay, phường Hội An tổ chức rào chắn, đặt biển báo cảnh báo nghiêm cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân), tuyến đường quốc lộ 14H (đoạn từ cầu Cẩm Kim đến cầu Bà Ngân) cũng như tuyến đường bê tông Gò Mồ.

Trong khi đó, cầu sắt Cẩm Kim, tuyến giao thông kết nối quan trọng giữa xã Cẩm Kim (cũ) qua khu phố cổ Hội An cũng đang xuống cấp nghiêm trọng, sạt lở taluy và hư hỏng mố cầu.

Sau khi kiểm tra thực tế cầu Bà Ngân và cầu sắt Cẩm Kim, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp cảnh báo, tuyệt đối không để người dân, phương tiện qua lại tại khu vực nguy hiểm.

Trong đó, cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân) có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc liên kết, kết nối giao thông và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Nam Phước, phường Hội An nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành liên quan sớm đầu tư khắc phục khẩn cấp cầu và đường dẫn (phía Hội An) phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông Quảng Nam sớm triển khai đầu tư xây dựng khẩn cấp hạng mục cầu Duy Phước thuộc dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công).

Đối với cầu sắt Cẩm Kim, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao các đơn vị chuyên môn khẩn trương đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất phương án gia cố tạm thời và lập thủ tục đầu tư mới, bảo đảm an toàn lâu dài cho việc đi lại của người dân.