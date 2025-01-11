Y tế Đà Nẵng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau lũ lụt ĐNO - Ngày 1/11, UBND thành phố ban hành Công văn 3447/UBND-SYT về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do mưa lũ trên địa bàn thành phố.

Sau khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ quân đội nỗ lực giúp người dân dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo môi trường trong sạch. Ảnh: HÒA KHÁNH

Trước tình trạng ngập úng cục bộ, nước sinh hoạt bị ảnh hưởng và tồn lưu rác thải sau mưa lũ có thể làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt là bệnh lây truyền qua nước, thực phẩm và môi trường; UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn chuyên môn và tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; chủ động duy trì đầy đủ, kích hoạt cơ chế ứng trực toàn hệ thống y tế.

Tăng cường năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh, đảm bảo nguồn nhân lực, phương tiện, thuốc, vật tư, hóa chất, oxy, trang thiết bị thiết yếu cho các cơ sở y tế; ưu tiên hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Chỉ đạo tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cộng đồng và cơ sở y tế; chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống bệnh truyền nhiễm, không để dịch bùng phát.

Hướng dẫn chuyên môn về công tác vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt, khử khuẩn tại các khu dân cư, cơ sở y tế và trường học; phối hợp các đơn vị liên quan triển khai cấp phát hóa chất, dụng cụ xử lý nước khi cần thiết. Tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh môi trường, sử dụng nước an toàn, bảo quản thực phẩm hợp vệ sinh.

Chủ động thực hiện công tác dự trữ để phòng, chống dịch trên địa bàn. Rà soát, báo cáo thực trạng dự trữ năm 2025, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ trong năm và năm 2026, báo cáo UBND thành phố và Bộ Y tế theo dõi, chỉ đạo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với ngành Y tế hướng dẫn người dân, cơ sở y tế và địa phương thực hiện xử lý nguồn nước, bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt an toàn; hỗ trợ cấp hóa chất, dụng cụ xử lý nước khi cần.

Bộ đội và người dân nỗ lực dọn dẹp, lau chùi các vật dụng sau lũ lụt. Ảnh: HÒA KHÁNH

Hướng dẫn tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sau mưa lũ; xử lý triệt để xác động vật, vật nuôi chết nhằm phòng ngừa phát sinh dịch bệnh; theo dõi chất lượng nguồn nước tại khu vực dân cư, giếng khoan, giếng đào; phối hợp với cơ quan y tế địa phương hướng dẫn xử lý nguồn nước, đặc biệt vùng thấp trũng, khu dân cư ven sông.

Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị cấp nước đô thị ưu tiên bảo đảm nguồn nước sạch ổn định cho các cơ sở y tế và khu dân cư bị ảnh hưởng; chủ động kiểm tra, xử lý sự cố hệ thống cấp nước. Phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiêu thoát nước tại các khu vực bị ngập để đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, giảm nguy cơ ô nhiễm và lây lan dịch bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý, yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường vệ sinh lớp học, khu vệ sinh, bếp ăn; đảm bảo an toàn nguồn nước và vệ sinh thực phẩm trong trường học.

Phối hợp Sở Y tế tổ chức hướng dẫn kỹ năng phòng bệnh cho học sinh, giáo viên; theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, báo cáo y tế địa phương xử lý.

UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp y tế cơ sở triển khai vệ sinh, khử khuẩn môi trường, thu gom rác thải, xử lý nước sinh hoạt tại các khu dân cư sau mưa lũ; huy động các hội, đoàn thể, các lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân về biện pháp phòng bệnh, xử lý nước, bảo vệ thực phẩm, loại bỏ nguồn nước tù đọng; theo dõi, nắm tình hình sức khỏe cộng đồng; kịp thời phát hiện, báo cáo các ca bệnh bất thường để xử lý sớm, tránh lây lan.