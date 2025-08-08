Chính trị Lãnh đạo thành phố làm việc với xã Hiệp Đức về triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp và công tác giải phóng mặt bằng ĐNO - Chiều 8/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cùng đoàn công tác thành phố làm việc với UBND xã Hiệp Đức về tình hình triển khai chính quyền 2 cấp và công tác giải phóng mặt bằng liên quan một số dự án trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức Lưu Hoàng Ân thông tin, qua hơn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền xã Hiệp Đức vận hành thông suốt, là một trong 13 địa phương hoàn thành sớm 16/16 nhiệm vụ theo Kế hoạch 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn trên địa bàn đạt 99,74%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 73,91%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chính quyền 2 cấp tại Hiệp Đức cũng đối diện không ít khó khăn, tồn tại như phần mềm quản lý văn bản, hạ tầng công nghệ thông tin còn yếu; thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; chưa có phần mềm quản lý người có công nên việc theo dõi, quản lý, chi trả chế độ chính sách người có công còn khó khăn…

UBND xã Hiệp Đức kiến nghị UBND thành phố quan tâm, hỗ trợ kinh phí để xã mua sắm 1 ô tô phục vụ nhu cầu công tác; quan tâm đầu tư thêm một số hạng mục như Kiosk dịch vụ công, hệ thống âm thanh bốc số để đảm bảo cho công tác quản trị, vận hành và khai thác hiệu quả, đồng bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; hướng dẫn về số lượng, định mức để UBND xã có cơ sở hợp đồng người lao động các vị trí công vụ, lái xe, bảo vệ làm việc tại khối UBND xã…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Hiện nay trên địa bàn xã Hiệp Đức thực hiện 21 công trình, dự án, với tổng vốn khoảng 519,3 tỷ đồng. Trong đó có 11 công trình không hoặc chưa bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng; 3 công trình tạm dừng theo chủ trương sát nhập và 7 công trình có vướng mắc, khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng.

Việc thi công tuyến đường quốc lộ 14E qua Hiệp Đức còn gặp một số khó khăn, trở ngại. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đề nghị UBND xã Hiệp Đức tiếp tục rà soát lại công tác cán bộ trên địa bàn. Đối với cán bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương, do địa phương toàn quyền quyết định theo phân cấp, phân quyền, ủy quyền, nhằm đảm bảo cho bộ máy hoạt động ổn định.

Liên quan đến các công trình, dự án, địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan cần thực hiện ngay phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, rà soát kỹ lưỡng các bước triển khai. Việc bàn giao mặt bằng phải đúng tiến độ và đơn vị thi công cần triển khai đúng tiến độ quy định, tránh chậm trễ, tồn đọng kéo dài. Vướng mắc ở đâu, kiến nghị thành phố chỉ đạo, giải quyết tới đó. Cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai đối với những dự án không vướng mắc mặt bằng.

Với dự án trên địa bàn xã, cần nghiên cứu nên giao cho xã làm chủ đầu tư hay giao cho ban quản lý dự án làm chủ đầu tư, phương án nào thuận tiện hơn. Mọi việc cần tiến hành khẩn trương. Các đơn vị có pháp nhân, con dấu cứ tiếp tục triển khai, chỉ khi thành phố chỉ đạo dừng thì mới dừng. Với các chương trình mục tiêu quốc gia, vướng ở đâu, cần báo cáo ngay để có hướng dẫn, hỗ trợ, điều chỉnh...