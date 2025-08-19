Chính trị Lãnh đạo thành phố thăm các đơn vị nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân ĐNO - Chiều 19/8, đoàn lãnh đạo thành phố do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh làm trưởng đoàn đến thăm Phân viện Khoa học hình sự và Phòng 6, Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an (cùng đóng tại phường Hòa Xuân) nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Cùng đi có Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (thứ 4 từ phải qua) tặng quà chúc mừng Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại các đơn vị tới thăm, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật của các đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đề nghị các đơn vị không ngừng tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp hiệu quả cùng các đơn vị và hỗ trợ tích cực các lực lượng kỹ thuật hình sự, lực lượng ngoại tuyến của Công an các đơn vị của thành phố Đà Nẵng, chung tay góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (thứ 5 từ trái qua) tặng quà chúc mừng Phòng 6, Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đại diện chỉ huy Phân viện Khoa học hình sự và chỉ huy Phòng 6, Cục Ngoại tuyến gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị, sở, ngành.

Các đơn vị khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần mang lại bình yên cho nhân dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố.