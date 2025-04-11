Xã hội Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 13 ĐNO - Sáng 4/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng kiểm tra thực tế tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ, chỉ đạo công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 13 tại một số xã, phường phía nam của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (thứ ba, bên trái sang) chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại phường Hương Trà. Ảnh: XUÂN HIẾU

Tại phường Hương Trà, mưa kèm nước lớn những ngày qua khiến tuyến đường dọc bờ bắc sông Tam Kỳ đoạn qua khối phố 7 bị sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên, một số hộ dân chưa chịu di dời theo chủ trương của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (bên phải) động viên gia đình ông Trần Văn Lên nên sớm di dời đến nơi ở mới. Ảnh: XUÂN HIẾU

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Trần Văn Lên (khối phố 7) sớm di dời đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.



Về bố trí tái định cư cho gia đình ông Lên, Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất giao cho phường Hương Trà chọn vị trí sau trường của Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam (cũ), thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản của gia đình.

* Sau khi kiểm tra tình hình sạt lở bờ sông Ly Ly (phường Xuân Phú), Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị địa phương tập trung nhân lực, phương tiện khẩn trương kè mềm, gia cố các vị trí bị sạt lở.

Bên cạnh tập trung khắc phục tình trạng ngập úng và sạt lở, xã Xuân Phú cần triển khai cấp bách các biện pháp ứng phó với bão số 13 và mưa lớn trong những ngày tới.

Đoàn công tác của UBND thành phố kiểm tra một điểm sạt lở tại xã Xuân Phú. Ảnh: XUÂN HIẾU

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố đi kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở tại một số vị trí trên địa bàn phường Quảng Phú và chỉ đạo công tác triển khai ứng phó với bão số 13 trong những ngày tới.