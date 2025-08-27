Chính quyền - đoàn thể Truyền thông phòng, chống thiên tai cho người dân xã Nam Giang ĐNO - Chiều 27/8, UBND xã Nam Giang phối hợp Công ty Thủy điện Sông Bung 2 tổ chức hội nghị truyền thông công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2025 cho cán bộ xã và hơn 30 hộ dân sinh sống gần lưu vực nhà máy thủy điện.

Quang cảnh hội nghị truyền thông phòng, chống thiên tai cho người dân xã Nam Giang. Ảnh: VĂN THỦY

Đại diện Công ty Thủy điện Sông Bung 2 cung cấp thông tin tình hình thiên tai, lũ lụt trên thế giới và trong nước; đồng thời khuyến cáo người dân các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Người dân được phổ biến quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Bung 2 theo Quyết định số 106/QĐ-SCT ngày 22/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cũ.

Công ty Thủy điện Sông Bung 2 thông tin phương án ứng phó các tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa; báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý hành lang thoát lũ; hoạt động của các trạm cảnh báo tại địa phương; triển khai kế hoạch PCTT&TKCN năm 2025 với phương châm “4 tại chỗ”.

Hội nghị thảo luận phương thức thông tin, cảnh báo thiên tai, vận hành xả tràn, đảm bảo an toàn hồ đập. Các ý kiến đề nghị Công ty Thủy điện Sông Bung 2 tăng cường phối hợp với địa phương trong công tác tuyên truyền và ứng phó thiên tai.

Dịp này, Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 tặng 20 bộ áo phao và 15 bộ áo mưa cho các hộ dân trên địa bàn xã. Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 hiện đóng trên địa bàn 2 xã Nam Giang và La Êê.