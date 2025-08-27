Thứ Tư, 27/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Chính quyền - đoàn thể

Truyền thông phòng, chống thiên tai cho người dân xã Nam Giang

VĂN THỦY 27/08/2025 16:52

ĐNO - Chiều 27/8, UBND xã Nam Giang phối hợp Công ty Thủy điện Sông Bung 2 tổ chức hội nghị truyền thông công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2025 cho cán bộ xã và hơn 30 hộ dân sinh sống gần lưu vực nhà máy thủy điện.

bung 3
Quang cảnh hội nghị truyền thông phòng, chống thiên tai cho người dân xã Nam Giang. Ảnh: VĂN THỦY

Đại diện Công ty Thủy điện Sông Bung 2 cung cấp thông tin tình hình thiên tai, lũ lụt trên thế giới và trong nước; đồng thời khuyến cáo người dân các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Người dân được phổ biến quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Bung 2 theo Quyết định số 106/QĐ-SCT ngày 22/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cũ.

Công ty Thủy điện Sông Bung 2 thông tin phương án ứng phó các tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa; báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý hành lang thoát lũ; hoạt động của các trạm cảnh báo tại địa phương; triển khai kế hoạch PCTT&TKCN năm 2025 với phương châm “4 tại chỗ”.

Hội nghị thảo luận phương thức thông tin, cảnh báo thiên tai, vận hành xả tràn, đảm bảo an toàn hồ đập. Các ý kiến đề nghị Công ty Thủy điện Sông Bung 2 tăng cường phối hợp với địa phương trong công tác tuyên truyền và ứng phó thiên tai.

Dịp này, Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 tặng 20 bộ áo phao và 15 bộ áo mưa cho các hộ dân trên địa bàn xã. Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 hiện đóng trên địa bàn 2 xã Nam Giang và La Êê.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Nam Giang phấn đấu về đích xã nông thôn mới

Nam Giang phấn đấu về đích xã nông thôn mới

Xã Nam Giang chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ Nhất

Xã Nam Giang chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ Nhất

(0) Bình luận
Đọc tiếp
Nam Giang phấn đấu về đích xã nông thôn mới

Nam Giang phấn đấu về đích xã nông thôn mới

Xã Nam Giang chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ Nhất

Xã Nam Giang chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ Nhất

Xem thêm Chính quyền - đoàn thể
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Chính quyền - đoàn thể
      Truyền thông phòng, chống thiên tai cho người dân xã Nam Giang

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO