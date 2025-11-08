Giáo dục - Việc làm Lao động trẻ Đà Nẵng thích ứng tại Nagasaki Việc thực tập sinh Đà Nẵng sớm thích ứng, đáp ứng được yêu cầu công việc tại Nagasaki, Nhật Bản là tín hiệu tích cực để hai địa phương tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực lao động.

Đại diện Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng thăm, tặng quà động viên lao động địa phương đang làm việc tại Nagasaki. Ảnh: TẤN CHÂU

Hòa nhập, đáp ứng công việc

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ) nằm trong số các địa phương sớm thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Nagasaki trên nhiều lĩnh vực. Do đó, Nagasaki được xem là điểm đến hàng đầu tại Nhật Bản đối với thực tập sinh địa phương, nhất là trong lĩnh vực điều dưỡng và chăm sóc y tế thông qua mô hình “vừa học vừa làm” với thời gian làm việc phổ biến từ 3 - 5 năm.

Đã gần tròn một năm từ lúc vào làm việc tại Trung tâm Chăm sóc đặc biệt người cao tuổi Kaifu Sou (thành phố Saikai, tỉnh Nagasaki), Trần Thị Thanh Thúy (xã Hiệp Đức) và Trần Phương Thảo (phường Tam Kỳ) dần vượt qua những rào cản về văn hóa và giao tiếp. Từ những bỡ ngỡ, rụt rè ban đầu, các chị dần trở thành những nhân viên đáng tin cậy, được đồng nghiệp và ban quản lý đánh giá cao.

“Ban đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn khi giao tiếp với người Nhật. Tiếng Nhật là một thử thách lớn nhưng nhờ bền bỉ học tập tại các lớp học tiếng Nhật do cơ sở tổ chức, tôi đã dần tự tin hơn. Mỗi ngày tôi đều cố gắng học thêm từ vựng, luyện nghe, luyện nói để thích ứng với công việc và cuộc sống”, chị Thúy chia sẻ.

Bà Lakamura, Chủ tịch Trung tâm Chăm sóc đặc biệt người cao tuổi Kaifu Sou cho hay: “Các bạn thực tập sinh tại trung tâm học việc rất nhanh, nhớ rất tốt và cực kỳ năng động. Với năng lực như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng tiếp nhận thêm. Quan trọng là khi sang Nhật hãy cố gắng trau dồi thêm tiếng Nhật để thuận lợi hơn trong công việc và sinh hoạt”.

Còn ông Tanaka, Quản lý Cơ sở chăm sóc đặc biệt người cao tuổi Isahaya Chou chia sẻ: “Khi mới tiếp nhận các em, tôi có chút lo lắng. Nhưng qua thời gian, với sự nỗ lực, cố gắng học tập, làm việc, các em đã chứng minh được khả năng của mình”.

Thị trường lao động vốn nổi tiếng khắt khe tại Nagasaki nói riêng cũng như Nhật Bản nói chung, vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để lao động trẻ hoàn thiện bản thân.

Tại các cơ sở như Kaifu Sou hay Isahaya Chou, các thực tập sinh được làm việc trong môi trường hiện đại, với đầy đủ các thiết bị hỗ trợ tiên tiến. Điều kiện sống và nơi ở cũng được đảm bảo an toàn, tạo điều kiện tốt nhất để mọi người yên tâm làm việc.

Cơ hội rộng mở

Nagasaki hiện là một trong những tỉnh đi đầu trong việc tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam trong các lĩnh vực như điều dưỡng, chế tạo, nông nghiệp và dịch vụ. Đối với nhiều thanh niên đến từ các vùng nông thôn của thành phố Đà Nẵng, đây là một cơ hội lớn để thay đổi cuộc sống và xây dựng tương lai.

Lao động thành phố Đà Nẵng làm việc tại một cơ sở chăm sóc đặc biệt người cao tuổi ở tỉnh Nagasaki. Ảnh: TẤN CHÂU

“Được làm việc tại Nagasaki qua chương trình hợp tác giữa hai địa phương không chỉ giúp bản thân có việc làm ổn định với mức thu nhập khá, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực bản thân để tìm kiếm cơ hội phát triển sau này tại Nagasaki hoặc khi về nước”, chị Thúy bộc bạch.

Những câu chuyện thành công của các thực tập sinh Việt Nam tại Nagasaki không chỉ là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa Đà Nẵng và tỉnh Nagasaki mà còn là động lực mạnh mẽ cho những người trẻ Việt Nam đang ấp ủ ước mơ ra nước ngoài học tập và làm việc.

Lao động của Đà Nẵng sang Nagasaki làm việc đa phần là người trẻ ở khu vực nông thôn, miền núi của tỉnh Quảng Nam (cũ). Theo thống kê sơ bộ, trong giai đoạn 2021 đến nửa đầu năm 2025, có hơn 5.500 lao động thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) sang làm việc tại Nhật Bản, trong đó có một phần đáng kể đến làm việc tại Nagasaki.

Theo đại diện Sở Nội vụ, thành phố Đà Nẵng đang tích cực mở rộng hợp tác lao động với các công ty, doanh nghiệp tại Nagasaki, chủ yếu các ngành chế tạo, nông nghiệp, y tế và dịch vụ. Do đó, cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định tại môi trường chuyên nghiệp với thu nhập tốt tại Nagasaki vẫn đang rộng mở đối với thanh niên địa phương, nhất là thanh niên khu vực nông thôn, miền núi.

Để giúp thực tập sinh nhanh chóng hòa nhập và gắn bó lâu dài, các đơn vị Nhật Bản cam kết không chỉ tạo điều kiện về công việc, nơi ở mà còn tổ chức các lớp học tiếng Nhật, văn hóa Nhật và kỹ năng nghề. Sự hỗ trợ này đã giúp các bạn trẻ vượt qua những rào cản ban đầu, tự tin hơn trong giao tiếp và công việc.

Đặc biệt, các đơn vị cũng tích cực kết nối với cộng đồng người Việt tại Nagasaki, tạo một mạng lưới hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm sống và làm việc, giúp những người xa quê cảm thấy bớt cô đơn.