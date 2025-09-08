Thế giới Nagasaki tưởng niệm 80 năm vụ ném bom nguyên tử

ĐNO - "... Và chúng ta tri ân người dân Nagasaki. Giữa sự tàn phá không thể tưởng tượng nổi, họ thể hiện sức mạnh và sự kiên cường đáng kinh ngạc, xây dựng lại thành phố của hòa bình, văn hóa và kết nối toàn cầu" - nhà lãnh đạo Liên hiệp quốc gửi thông điệp nhân 80 năm sau vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki (Nhật Bản).

Chim bồ câu được thả tại Công viên hòa bình Nagasaki trong buổi lễ tưởng niệm 80 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố. Ảnh: Japan Times

Theo Japan Times, vào lúc 11 giờ 2 phút sáng ngày 9/8 (giờ Nhật Bản) tại Công viên hòa bình Nagasaki, thành phố Nagasaki tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân sau vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố vào đúng giờ này cách đây 80 năm khiến ít nhất 74 nghìn người thiệt mạng.

Trước đó, ngày 6/8/1945, Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên có tên Little Boy xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) khiến khoảng 140 nghìn người thiệt mạng.

Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm trước những người sống sót, gia đình nạn nhân, các quan chức Nhật Bản và đại diện đến từ 95 quốc gia trên thế giới, Thị trưởng Nagasaki - ông Suzuki Shiro nhấn mạnh, dù thế giới vẫn còn chia rẽ sâu sắc về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, sứ mệnh của Nhật Bản là dẫn đầu các nỗ lực quốc tế hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Ông Shiro cũng kêu gọi Chính phủ Nhật Bản kiên quyết duy trì ba nguyên tắc phi hạt nhân của đất nước gồm: không sở hữu, sản xuất hoặc cho phép triển khai vũ khí hạt nhân.

Trong thông điệp gửi đi nhân 80 năm sau vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres chia sẻ: "Chúng ta tưởng nhớ hàng chục nghìn người thiệt mạng trong chớp mắt và chia buồn cùng những người đã mất đi người thân yêu.

Chúng ta cũng vinh danh những người sống sót - người hibakusha. Dù số lượng người sống sót ngày càng giảm đi mỗi năm, lòng dũng cảm và lời chứng của họ trở thành kim chỉ nam đạo đức vĩnh cửu cho thế giới chúng ta, một kim chỉ nam sẽ mãi mãi chỉ đường đến hòa bình... Nagasaki là ngọn hải đăng hy vọng cho thế giới của chúng ta".

Nhà lãnh đạo Liên hiệp quốc cho biết, năm ngoái, tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản - đại diện cho những người sống sót sau vụ đánh bom Nagasaki và Hiroshima được trao giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc nâng cao nhận thức về vấn đề quan trọng này. Và trong Hiệp ước tương lai thông qua năm ngoái, các quốc gia tái cam kết hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Ngày 8/9/2025, thành phố Nagasaki tổ chức diễn đàn hòa bình - nơi những người sống sót chia sẻ câu chuyện của họ với hơn 300 người trẻ tuổi từ khắp Nhật Bản. Ông Seiichiro Mise - người sống sót (90 tuổi) nói ông đang trao những hạt giống “hoa hòa bình” cho thế hệ trẻ với hy vọng chúng sẽ nở rộ.