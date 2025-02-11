Ẩm thực Lẩu gà lá é cho ngày mưa lạnh Mỗi món ăn đều có một hành trình riêng của nó, lẩu gà lá é cũng vậy.

Lẩu gà lá é. Ảnh: Tư liệu

Xuất phát từ một món đặc sản của xứ hoa vàng trên cỏ xanh Phú Yên, lẩu gà lá é dần lan tỏa sang nhiều vùng, rồi trở nên đặc biệt nổi tiếng ở thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

Dân du lịch vẫn thường truyền tai rằng đã lên Đà Lạt nhất định không thể bỏ qua lẩu gà lá é bởi được thưởng thức nồi lẩu nóng nghi ngút khói, hương thơm phảng phất giữa khung trời mộng mơ trong cái mát lạnh của Đà Lạt thực sự là một trải nghiệm rất khó quên.

Và cũng vì mãi chưa quên mà ngay sau chuyến Đà Lạt ấy tôi phải tìm công thức nấu cho bằng được món này để dành cho những ngày mưa lạnh.

Để nói về nguyên liệu của món lẩu này thì thứ đặc biệt nhất chắc chắn là lá é. Lá é (còn gọi é trắng, húng lông), là một loại rau thơm cùng họ với húng quế, sinh trưởng tốt trên nền đất pha cát nhiều nắng của miền Trung.

Loại cây này sở hữu hương vị mạnh mẽ hơn hẳn húng quế, đặc biệt, khi trồng trên đất cằn, mùi hương và vị của lá sẽ càng thơm và đậm đà hơn. Đây còn là một vị thuốc dân gian dùng để chữa các bệnh như phong hàn, khó tiêu, nhức đầu... đặc biệt là giải cảm rất tốt. Lúc còn tươi lá é sẽ có vị hơi chua và chát nhẹ nhưng một khi đã nhúng lẩu lại dậy vị cay và hơi the giống hương nhu, bạc hà.

Lá é sau khi mua về sẽ được nhặt phần gốc già cứng, chỉ giữ lại phần lá non, rửa sạch, sau đó để ráo. Một nửa để lại dành khi nhúng lẩu, một nửa cho vào cối giã nhuyễn cùng tỏi, hành, sả và nếu thích thêm vị cay có thể cho vài trái ớt hiểm tạo thành một hỗn hợp dùng để ướp gà cho dậy mùi và khử vị tanh.

Gà dùng để nấu lẩu thường sẽ chọn loại gà ta hoặc gà thả vườn để có độ dai ngon, thịt chắc và ngọt. Sau khi được ướp thấm gia vị, phần thịt gà sẽ mang đi xào sơ qua cho săn, rồi cho vào phần nước dùng đã được hầm từ xương gà trong nhiều giờ, nêm nếm các loại gia vị sao cho dậy lên vị ngọt thanh tự nhiên mà vẫn đậm đà. Khi nồi lẩu sôi, các loại nấm sò, nấm đùi gà tươi ngon, cùng với măng chua giòn sẽ được cho vào giúp món lẩu thêm cân bằng, tròn vị và giàu dinh dưỡng.

Ngồi bên nồi lẩu nóng hổi, nghe hương đặc trưng của lá é, cảm nhận vị ngọt thanh của nước dùng, vị đậm đà, giòn ngon của những miếng gà chắc thịt, vị chua của măng, vị thơm của nấm thấm dần nơi đầu lưỡi thực sự có thể xua tan cái lạnh ngày mưa. Một món ăn vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe lại chẳng hề khó nấu như thế này thì chẳng có lý do gì để không thưởng thức.