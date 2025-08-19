Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), vào 9 giờ sáng nay (19/8), Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình sẽ được tổ chức đồng loạt. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và phát sóng trực tiếp trên VTV1.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam dự kiến trở thành điểm đến của các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch tầm quốc gia và quốc tế. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

250 dự án, công trình này có tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công. Các dự án, công trình đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với tổng mức đầu tư 478.000 tỷ đồng (chiếm 37%) và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với tổng mức đầu tư 802.000 tỷ đồng (chiếm 63%). Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Phân theo lĩnh vực, hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; công trình dân dụng - đô thị có 44; công trình công nghiệp có 57; hạ tầng kỹ thuật có 36; nhà ở xã hội có 22; nông nghiệp và phát triển nông thôn có 6; văn hóa, thể thao có 3; giáo dục 12; quốc phòng 1 và y tế 10 dự án, công trình. Có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Tiêu biểu trong các công trình khánh thành có: Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh (Hà Nội) của Tập đoàn Vingroup - công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng; dự án cầu Rạch Miễu - một công trình cho thấy nỗ lực của ngành Xây dựng Việt Nam khi làm chủ công nghệ xây dựng cầu dây văng nhịp lớn, nhà thầu thiết kế, thi công đều của Việt Nam và thời gian thi công rút ngắn trước 4 tháng.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Về dự án khởi công, sáng nay, tại Khu Nghiên cứu và Triển khai, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Tập đoàn Viettel sẽ khởi công Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel, đây là một công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data. Tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Tại điểm cuối tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi (ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn khởi công Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi; đường giao thông Đất Mũi – Cảng Hòn Khoai; Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.