Chính trị Lịch trình lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các hoạt động của lễ kỷ niệm góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm của Thủ đô Hà Nội (Theo Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng).

Thành phần tham dự buổi lễ dự kiến khoảng 30.000 người, không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành.