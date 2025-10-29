Thứ Tư, 29/10/2025
090.505.5367/090.515.8286
Giáo dục - Việc làm

Liên kết đào tạo “Hạt giống tài năng” khóa 6 cho học sinh, sinh viên

QUỐC THÀNH 29/10/2025 15:16

ĐNO - Sáng 29/10, Công ty CP GreenFeed Việt Nam phối hợp Trường Cao đẳng Quảng Nam tổ chức truyền thông, tuyển sinh chương trình Liên kết đào tạo “Hạt giống tài năng” khóa 6 cho học sinh, sinh viên ngành chăn nuôi - thú y năm 2025.

Sinh viên tham gia vòng tuyển chọn chương trình “Hạt giống tài năng” khóa 6. Ảnh: QUỐC THÀNH
Sinh viên tham gia vòng tuyển chọn chương trình “Hạt giống tài năng” khóa 6. Ảnh: QUỐC THÀNH

Chương trình nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên ngành chăn nuôi - thú y có cơ hội tiếp cận thực tế nghề nghiệp, lắng nghe những chia sẻ truyền cảm hứng từ các chuyên gia, nhà quản lý của GreenFeed Việt Nam.

Đồng thời, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp, môi trường làm việc hiện đại, văn hóa doanh nghiệp và các yêu cầu kỹ năng cần thiết để hội nhập vào thị trường lao động trong kỷ nguyên mới.

Theo PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam, việc hợp tác với Công ty CP GreenFeed Việt Nam không chỉ mang đến cơ hội học tập, việc làm ổn định cho sinh viên tại doanh nghiệp, mà còn góp phần gắn kết giáo dục với doanh nghiệp. Đặc biệt, giúp nhà trường điều chỉnh hoạt động đào tạo gắn với nhu cầu thực tế, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo đầu ra cho nguồn nhân lực của nhà trường.

Dịp này, các sinh viên ngành chăn nuôi - thú y tham gia vòng tuyển chọn chương trình “Hạt giống tài năng” khóa 6. Qua đó, có cơ hội trở thành thực tập sinh tại hệ thống trang trại và nhà máy của GreenFeed Việt Nam trên toàn quốc.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Trường Cao đẳng Quảng Nam tọa đàm hợp tác với trường cao đẳng của Philippines

Trường Cao đẳng Quảng Nam tọa đàm hợp tác với trường cao đẳng của Philippines

Trường Cao đẳng Quảng Nam mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

Trường Cao đẳng Quảng Nam mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

Khảo sát đánh giá ngoài các chương trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Quảng Nam

Khảo sát đánh giá ngoài các chương trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Quảng Nam

Trường Cao đẳng Quảng Nam hợp tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp bậc cao đẳng

Trường Cao đẳng Quảng Nam hợp tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp bậc cao đẳng

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Trường Cao đẳng Quảng Nam tọa đàm hợp tác với trường cao đẳng của Philippines

Trường Cao đẳng Quảng Nam tọa đàm hợp tác với trường cao đẳng của Philippines

Trường Cao đẳng Quảng Nam mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

Trường Cao đẳng Quảng Nam mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

Khảo sát đánh giá ngoài các chương trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Quảng Nam

Khảo sát đánh giá ngoài các chương trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Quảng Nam

Trường Cao đẳng Quảng Nam hợp tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp bậc cao đẳng

Trường Cao đẳng Quảng Nam hợp tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp bậc cao đẳng

Xem thêm Giáo dục - Việc làm
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Giáo dục - Việc làm
      Liên kết đào tạo “Hạt giống tài năng” khóa 6 cho học sinh, sinh viên

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO