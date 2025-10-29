Giáo dục - Việc làm Liên kết đào tạo “Hạt giống tài năng” khóa 6 cho học sinh, sinh viên

ĐNO - Sáng 29/10, Công ty CP GreenFeed Việt Nam phối hợp Trường Cao đẳng Quảng Nam tổ chức truyền thông, tuyển sinh chương trình Liên kết đào tạo “Hạt giống tài năng” khóa 6 cho học sinh, sinh viên ngành chăn nuôi - thú y năm 2025.

Sinh viên tham gia vòng tuyển chọn chương trình “Hạt giống tài năng” khóa 6. Ảnh: QUỐC THÀNH

Chương trình nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên ngành chăn nuôi - thú y có cơ hội tiếp cận thực tế nghề nghiệp, lắng nghe những chia sẻ truyền cảm hứng từ các chuyên gia, nhà quản lý của GreenFeed Việt Nam.

Đồng thời, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp, môi trường làm việc hiện đại, văn hóa doanh nghiệp và các yêu cầu kỹ năng cần thiết để hội nhập vào thị trường lao động trong kỷ nguyên mới.

Theo PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam, việc hợp tác với Công ty CP GreenFeed Việt Nam không chỉ mang đến cơ hội học tập, việc làm ổn định cho sinh viên tại doanh nghiệp, mà còn góp phần gắn kết giáo dục với doanh nghiệp. Đặc biệt, giúp nhà trường điều chỉnh hoạt động đào tạo gắn với nhu cầu thực tế, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo đầu ra cho nguồn nhân lực của nhà trường.

Dịp này, các sinh viên ngành chăn nuôi - thú y tham gia vòng tuyển chọn chương trình “Hạt giống tài năng” khóa 6. Qua đó, có cơ hội trở thành thực tập sinh tại hệ thống trang trại và nhà máy của GreenFeed Việt Nam trên toàn quốc.