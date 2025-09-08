An ninh trật tự Liên tiếp phá án lớn, Công an phường Hòa Khánh được thưởng nóng ĐNO - Chiều 8/8, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ trao thưởng đột xuất cho Công an phường và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Trước đó, từ ngày 3 đến 5/8, qua công tác nắm địa bàn, đối tượng và nguồn tin người dân, Công an phường Hòa Khánh đã liên tiếp phá 2 vụ án nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ (thứ 3 từ trái qua) khen thưởng tập thể Công an phường Hòa Khánh. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Cụ thể, ngày 3/8, lực lượng bắt quả tang Đặng Ngọc Hoàng (SN 1992, trú tổ 65 phường Hòa Khánh) đang chuẩn bị giao ma túy cho con nghiện, thu giữ 3 gói ma túy đá. Khám xét nơi ở, công an thu thêm 1 gói ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan. Hoàng từng bị xử lý về hành vi sử dụng trái phép ma túy và có một tiền án cố ý gây thương tích.

Tiếp đó, ngày 5/8, Công an phường phát hiện Nguyễn Thành Phúc giả danh cán bộ Bộ Công an trên mạng xã hội Zalo, lừa đảo chiếm đoạt 180 triệu đồng và thừa nhận từng làm giả giấy tờ để lừa tổng cộng 600 triệu đồng.

Cả hai vụ việc đã được bàn giao cho Công an thành phố Đà Nẵng để mở rộng điều tra, xử lý.