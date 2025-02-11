Xã hội Lũ các sông thượng nguồn trên báo động 2, thủy điện điều tiết theo lũ về hồ ĐNO - Chiều 2/11, lũ trên thượng nguồn các sông Vu Gia, Thu Bồn lại dâng lên vượt mức báo động (BĐ) 2. Các hồ thủy điện đang điều tiết lũ về hạ du theo lưu lượng lũ về hồ.

Thủy điện Sông Tranh đang điều tiết lũ về hạ du theo lưu lượng lũ về hồ. Ảnh: NAM TRÂN

Lúc 16 giờ ngày 2/11, lưu lượng lũ về hồ thủy điện Đak Mi 4 là 1.476m3/s, lũ về hồ thủy điện Sông Tranh 2 là 1.482m3/s…

Do mực nước gần đầy hồ, các hồ thủy điện đang điều tiết lũ về hạ du sông Vu Gia với tổng lưu lượng là 2.278m3/s, về sông Thu Bồn 2.174m3/s…

Mực nước trên sông Cái (Đak Mi) dâng lên mức 20,64m, cao hơn mức BĐ2 là 1,64m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa dâng lên 8,35m, cao hơn BĐ2 là 0,35m…

Mực nước sông Thu Bồn tại Nông Sơn dâng vượt mức BĐ2 là 0,28m lúc 13 giờ cùng ngày.

Lũ trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy, Câu Lâu, Hội An và sông Hàn tại Cẩm Lệ trên mức BĐ1 và đang dâng lên.

Lúc 17 giờ, lũ tại một số tháp báo lũ ở khu vực dân cư đang có xu hướng dâng lên như: tại khu vực Cẩm Châu thuộc phường Hội An Đông sâu 0,44m; thôn Đông Bình (Duy Vinh) thuộc xã Nam Phước sâu 0,59m; gầm cầu Đỏ (đường Thăng Long) thuộc phường Cẩm Lệ sâu 0,63m…

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ vào chiều 2/11, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia và Thu Bồn lên ở mức BĐ2- BĐ3; sông Hàn tại Cẩm Lệ dao động ở mức BĐ1- BĐ2.

Từ hôm nay (2/11) đến ngày 4/11, lũ trên sông Tam Kỳ có khả năng lên trở lại. Đỉnh lũ trên sông Tam Kỳ ở mức BĐ1 đến trên BĐ2.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven sông khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.

Từ chiều tối 2/11 đến chiều 4/11, tại các xã, phường khu vực phía bắc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm

Các xã, phường thuộc khu vực phía nam mưa to, mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 450mm

Trong cơn dông cần đề phòng có sét, mưa đá và gió giật mạnh và mưa lớn với cường suất trên 120mm trong 3 giờ.

Cụ thể, các khu vực Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc có tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 320mm; Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 350mm

Khu vực Hòa Tiến, Hải Vân, Thạnh Mỹ, Đông Giang, Tây Giang phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm; Quế Sơn, Tiên Phước, Khâm Đức, Trà My phổ biến 200-350mm, có nơi trên 450mm.

Chiều tối và đêm 4/11, tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Từ ngày 5/11 mưa lớn tại thành phố giảm nhanh.

Cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị.