Thế giới Lũ lụt kinh hoàng tại Nam Á, hơn 400 người thiệt mạng ĐNO - Những trận mưa xối xả kéo dài nhiều ngày qua gây ra lũ quét nghiêm trọng, khiến tổng cộng hơn 400 người thiệt mạng tại Pakistan, khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát và Nepal, trong khi nhiều người khác vẫn mất tích.



Những ngôi nhà bị hư hại sau trận lũ quét do mưa lớn ở Kashmir ngày 15/8. Ảnh: Stringer/Reuters

Theo CNN, mưa xối xả, sạt lở đất nặng nề và lũ lụt càn quét khu vực Nam Á trong những tuần gần đây. Tại tây bắc Pakistan, chính quyền địa phương ngày 15/8 thông báo ít nhất 321 người thiệt mạng chỉ trong 48 giờ.

Tỉnh Khyber Pakhtunkhwa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 10 ngôi làng ở huyện Buner bị san phẳng bởi dòng nước lũ và đất đá. Đường sá bị cuốn trôi khiến đội cứu hộ không thể tiếp cận nhiều khu vực, trong khi hàng chục người được cho vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

“Riêng tại đây, chúng tôi đã tìm thấy hơn 120 thi thể. Vài ngày trước, nơi này là một cộng đồng nhộn nhịp, giờ chỉ còn lại đá tảng và bùn đất”, ông Bilal Faizi, người phát ngôn cơ quan cứu hộ Rescue 122 chia sẻ với CNN. Trong nỗ lực cứu trợ, một chiếc trực thăng chở 5 thành viên phi hành đoàn gặp nạn tại Khyber Pakhtunkhwa, khiến toàn bộ thiệt mạng.

Các nhân chứng mô tả cảnh tượng kinh hoàng khi mưa lớn ập xuống. Farhad Ali, sinh viên ở Salarzai (Pakistan) nói: “Mặt đất rung chuyển như động đất. Cả gia đình tôi chạy ra ngoài và chứng kiến dòng bùn cùng đá khổng lồ lao xuống từ con suối gần nhà. Cảnh tượng như ngày tận thế”.

Ở phía bên kia biên giới, khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát cũng chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Tại thị trấn Chashoti, điểm hành hương nổi tiếng, ít nhất 60 người thiệt mạng, hơn 200 người mất tích, theo Reuters.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường phố biến thành sông dữ, nhà cửa bị cuốn phăng, xe cộ trôi nổi giữa dòng nước đục ngầu. Trong một đoạn clip, một bức tường nước, bùn và đất đá cuồn cuộn đổ xuống từ sườn núi.

Nhân viên cứu hộ Ấn Độ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Mir Imran/AFP/Getty Images

Nepal cũng chịu thiệt hại nặng nề với ít nhất 41 người chết, hơn 120 người bị thương, theo cơ quan quản lý thảm họa nước này. Nhiều vùng núi xa xôi vẫn chưa thể tiếp cận để đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại.

Ấn Độ xác định nguyên nhân thảm họa lũ lụt này chính là “trận mưa xối xả, bất ngờ” (cloudburst), hiện tượng hiếm gặp với lượng mưa vượt 100mm chỉ trong vòng một giờ. Cơ quan khí tượng Pakistan cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, nguy cơ lũ quét và ngập lụt đô thị rất cao.

Các nhà phân tích cảnh báo khủng hoảng khí hậu do con người gây ra làm gia tăng mức độ nghiêm trọng lẫn tần suất của các trận lũ theo mùa ở dãy Himalaya trong năm nay.

Lực lượng cứu hộ vẫn miệt mài chạy đua với thời gian, chật vật tiếp cận các khu vực bị cô lập để tìm kiếm người mất tích. Khi mưa lớn vẫn chưa dứt, giới chức lo ngại con số thương vong tiếp tục tăng, một lần nữa gióng hồi chuông báo động về tác động của khủng hoảng khí hậu.