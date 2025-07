An ninh trật tự Lừa đảo làm thủ tục xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng ĐNO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giam một giám đốc công ty về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng



Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung (SN 1984, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Chung (gọi tắt là Công ty Thành Chung) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, Đỗ Thành Nhung sử dụng pháp nhân Công ty Thành Chung nhận làm dịch vụ visa lao động sang các nước Canada, New Zealand nhằm thu phí dịch vụ của khách hàng.

Dù Công ty Thành Chung không được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây (nay là Bộ Nội vụ) cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người Việt Nam lao động tại nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) nhưng Nhung đưa ra thông tin gian dối về năng lực của công ty, sử dụng tài liệu giả để tổ chức tiếp nhận hồ sơ.

Nhung hứa hẹn đưa khách hàng sang Canada làm việc với mức lương cao tại các nông trại theo thị thực lao động tạm thời (Work Permit visa).

Thông qua một công ty trung gian tại thành phố Đà Nẵng, Nhung đưa ra thông tin gian dối và chiếm đoạt của 2 khách hàng P.H.H.Y. và N.V.U. (trú tại Đà Nẵng) tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Đỗ Thành Nhung bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra mở rộng; đồng thời thông báo ai là bị hại liên hệ điều tra viên Hoàng Minh Luân (Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường) để trình báo và giải quyết.