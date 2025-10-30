Xã hội Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng hành quân xuyên đêm ứng cứu người dân vùng ngập lụt ĐNO - Nhận lệnh khẩn từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, lực lượng vũ trang Đà Nẵng đã hành quân xuyên đêm 29/10, khẩn trương cơ động vào khu vực ngập sâu tại Khu phố Xuân Diệm (phường Điện Bàn Bắc) ứng cứu khẩn cấp người dân đang bị cô lập.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố nỗ lực tiếp cận khu vực bị cô lập. Ảnh: HÒA KHÁNH

Nước lũ ở thượng nguồn cuồn cuộn chảy về, ngập đến mái nhà dân, khiến việc tiếp cận từng hộ dân gặp rất nhiều khó khăn. Đến 4 giờ sáng, các tổ cứu hộ đã tiếp cận được các khu vực bị chia cắt, di chuyển người già, phụ nữ và trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm.

Di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: HÒA KHÁNH

Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đang túc trực tại hiện trường, chỉ đạo các mũi cứu hộ phối hợp chặt chẽ với địa phương và dân quân cơ sở. Ca nô ST-750 cùng 2 xe cấp cứu luân phiên vận chuyển người dân và hàng cứu trợ gồm lương khô, nước uống, áo phao để hỗ trợ người dân cầm cự trong khi chờ nước rút. Lực lượng vũ trang thành phố quyết tâm tiếp cận toàn bộ khu vực bị cô lập trong sáng nay 30/10, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.