Xã hội Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng nỗ lực hỗ trợ người dân vùng lũ ĐNO - Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lực lượng vũ trang thành phố chủ động, khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, phương án cứu hộ, cứu nạn với tinh thần “tất cả vì nhân dân”, quyết tâm tối đa bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trong những ngày mưa lũ, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng thường xuyên có mặt tại các điểm nóng để chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng lụt. Ảnh: HÒA KHÁNH

Rạng sáng 30/10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu cán bộ, chiến sĩ cơ động về các khu vực ngập sâu, quyết liệt triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện nước lũ dâng nhanh và thời tiết xấu. Chỉ huy các cấp thường xuyên bám sát địa bàn, có mặt tại điểm nóng, kịp thời chỉ đạo, bảo đảm hỗ trợ nhân dân nhanh nhất, an toàn nhất.

Tiếp nhận tin tại khu phố Xuân Diệm (phường Điện Bàn Bắc), nước dâng nhanh, nhiều hộ dân bị cô lập, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kịp thời cứu hộ 6 trường hợp đau ốm, đưa đến bệnh viện cứu chữa, di chuyển 1 trường hợp bị tai biến nặng lên vị trí an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và phường Điện Bàn Bắc trao tặng 480 suất quà, 150 ký lương khô hỗ trợ cho người dân (trong đó, địa phương 300 suất, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố 180 suất).

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cấp phát lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho 45 hộ trong khu vực ngập nặng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tính đến chiều 30/10, nước lũ đang rút chậm dần, nhưng nhiều vùng trên địa bàn thành phố vẫn còn ngập sâu. Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tức tốc đến vùng rốn lũ xã Duy Xuyên để kiểm tra tình hình, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân.

Lương thực, thực phẩm được cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cấp tập vận chuyển đi ứng cứu người dân. Ảnh: HÒA KHÁNH

Sáng cùng ngày, mưa lũ làm nước sông Trường, sông nước Oa, đoạn chảy qua xã Trà My, Trà Tân dâng cao, chia cắt giao thông, cô lập nhiều khu dân cư, trong đó có thôn Tân Hiệp. Nước dâng cao làm 8 hộ gia đình, với hơn 40 nhân khẩu không kịp sơ tán, bị cô lập nhiều giờ.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) huy động lực lượng hỗ trợ, vận chuyển hơn 30 thùng mì tôm, lương khô, nước uống hỗ trợ các hộ bị cô lập.

Theo thống kê sơ bộ, lực lượng vũ trang thành phố trao tặng hơn 2.500 suất ăn, trên 1.000 suất nhu yếu phẩm, cùng 1 tấn nước lọc phục vụ cho 1.200 bệnh nhân, 400 người nhà và 155 y, bác sĩ tại các cơ sở y tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Những ngày qua, hơn 2.600 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, 6.000 dân quân tự vệ và 4.000 dự bị động viên được huy động, túc trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng cơ động hỗ trợ sơ tán dân; vận chuyển nhu yếu phẩm, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Lực lượng vũ trang thành phố điều động 32 xe ô tô, 20 xe tải, xe ủi, 14 ca nô, 8 xuồng, cùng thiết bị bay phục vụ quan sát địa hình, xác định khu vực bị chia cắt, hỗ trợ lực lượng tiếp cận nhanh và vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến nhân dân kịp thời.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dốc toàn lực, huy động tối đa trang bị, vật chất hiện có, tỏa đi các hướng, vùng bị cô lập, ngập nặng, ứng trực hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống.

Người dân vùng lũ xã Đại Lộc bị bệnh nặng, được bộ đội cõng qua vùng nước lũ để đến bệnh viện điều trị bệnh. Ảnh: HÒA KHÁNH

Sau khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tích cực hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt, dọn dẹp vệ sinh môi trường, các cơ quan, đơn vị, trường học... góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân.

* Trong những ngày mưa lũ vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả thiên tai. Ngay sau khi nhận lệnh, Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến các khu vực ngập sâu, ưu tiên di chuyển người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Đồng thời chuyển lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm đến các hộ bị cô lập. Đơn vị vận động nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhóm thiện nguyện hỗ trợ hàng hóa và kinh phí cứu trợ. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp nhà hảo tâm vận chuyển hàng hóa lên xe để đến cứu trợ các vùng ngập sâu. Đêm 29/10, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng các đơn vị khẩn trương đóng gói 2.000 suất quà (tổng trị giá 400 triệu đồng), gồm: quần áo, nước uống, thực phẩm khô, sữa, thuốc men… vận chuyển lên ca nô, xuồng máy chuyên dụng đến cứu trợ người dân vùng ngập sâu thuộc các phường: Hội An Đông, Điện Bàn Tây, An Thắng và khu vực lân cận. Thượng tá Văn Đức Trường, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết, lực lượng Biên phòng luôn túc trực, sẵn sàng phương tiện, dụng cụ cứu hộ cứu nạn, quyết tâm cùng người dân vượt qua khó khăn trong mưa lũ. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị tiếp tục chuẩn bị nhu yếu phẩm, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống khẩn cấp. (DOÃN QUANG)

* Ngày 30/10, Tuổi trẻ Công an thành phố Đà Nẵng, Vùng Cảnh sát biển 2, Chi đội Kiểm ngư số 3, Lữ đoàn Công binh 83 (Quân chủng Hải quân) triển khai lực lượng, phương tiện đến vùng tâm lũ để cứu hộ, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ.

Đây là đoàn tình nguyện đầu tiên tiếp cận được vùng ngập sâu sau khi lũ rút bớt. Ảnh: T.PHƯƠNG

* Chiều ngày 30/10, khi nước lũ vừa rút bớt, tuổi trẻ Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương vào vùng tâm lũ, mang theo hơn 1.700 túi an sinh gồm lương thực, thực phẩm, đồ ăn và nước uống để tiếp tế cho người dân.

Cụ thể, hơn 1.000 phần quà được trao tận tay bà con xã Thượng Đức và 700 phần quà đến với người dân xã Vu Gia, những địa phương bị cô lập suốt 4-5 ngày do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao làm giao thông chia cắt nghiêm trọng.

Nhiều cụ già, em nhỏ và người dân vùng lũ xúc động, bày tỏ lòng biết ơn khi được lực lượng Công an mang từng gói mì, hộp sữa, chai nước đến trao tận tay.

Những túi an sinh được gửi trao cho người dân vùng lũ. Ảnh: T.PHƯƠNG

Những chuyến xe tình nguyện vượt lũ không chỉ mang theo lương thực, mà còn lan tỏa tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” giữa gian khó, thiên tai. (PHƯƠNG GIANG - TRANG PHƯƠNG)

* Chiều cùng ngày, Lữ đoàn Công binh 83 (Quân chủng Hải quân) triển khai lực lượng và phương tiện đến các vùng bị ảnh hưởng để hỗ trợ lương thực và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 83 đến từng nhà dân để trao nhu yếu phẩm. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo đó, đơn vị huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 ô tô, 2 xe tải, 1 xe cẩu và 2 xuồng máy cơ động đến thôn Kỳ Bì và thôn Kỳ Lam (xã Điện Bàn Tây), khu vực đã 2 ngày bị cô lập hoàn toàn do nước lũ.

Tại đây, Lữ đoàn Công binh 83 ủng hộ bà con nhân dân các nhu yếu phẩm cần thiết, như: mì tôm, lương khô, nước lọc, 100 liều thuốc và 35kg hóa chất phòng dịch...

Lữ đoàn Công binh 83 phối hợp lực lượng chức năng sử dụng xe cẩu, xuồng máy đưa lương thực đến với người dân. Ảnh: LÊ HÙNG

Cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng chức năng, chính quyền địa phương sử dụng xe cẩu, xuồng máy để vận chuyển lương thực, thuốc men đến các hộ dân bị cô lập trong vùng lũ.

Đồng thời hỏi thăm sức khỏe, tuyên truyền, vận động nhân dân không di chuyển đến những khu vực nguy hiểm; hỗ trợ người dân dọn dẹp sau khi nước rút, khử khuẩn môi trường, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Lương thực, thực phẩm được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 83 cẩn thận đưa lên xuồng máy để đưa đến người dân bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: LÊ HÙNG

Thượng tá Trương Đức Hiển, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 83 cho biết, sau nhiều ngày mưa lũ, lượng bùn đất, rác thải tồn đọng gây cản trở đến sinh hoạt của người dân. Mặc dù mưa đã giảm, nhưng nước lũ rút chậm.

Với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 83 sẽ khẩn trương thu dọn, làm vệ sinh môi trường, nạo vét bùn đất còn sót lại sau lũ để giúp bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống. (LÊ HÙNG)

Những phần quà nghĩa tình được lực lượng công binh 83 vận chuyển vào trao cho người dân vùng bị cô lập. Ảnh: LÊ HÙNG

* Ngày 30/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Hải đoàn 21 phối hợp chính quyền phường Hội An Tây tổ chức cứu trợ người dân vùng ngập sâu.

Lực lượng Cảnh sát biển cố gắng tiếp cận những khu vực bị ngập sâu từ 2,5 - 3m để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân. Ảnh: H.ĐĂNG

Nhiều khu dân cư ở phường Hội An Tây bị chia cắt, ngập sâu từ 2-3m, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thiếu lương thực và nước sạch. Lực lượng Cảnh sát biển khẩn trương cơ động đến các khu vực ngập sâu, tiếp cận và trao tận tay 50 suất quà (400.000 đồng/suất) gồm bánh mì, sữa, nước ngọt, lương khô và 20 áo phao cho các hộ dân đang bị cô lập.

Trao tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình ở vùng ngập sâu do lũ. Ảnh: H.ĐĂNG

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ nhân dân khi có tình huống khẩn cấp. (THÀNH CÔNG)

* Cùng ngày, Chi đội Kiểm ngư số 3 huy động 50 cán bộ, nhân viên cùng phương tiện chuyên dụng đến hỗ trợ, ứng cứu người dân bị ngập lụt tại phường Điện Bàn.

Chi đội Kiểm ngư số 3 vận chuyển hàng hóa xuống xuồng tiếp tế cho người dân tại các vùng bị ngập sâu. Ảnh: N.DŨNG

Lực lượng của Chi đội Kiểm ngư số 3 nhanh chóng tiếp cận các khu dân cư bị cô lập, phối hợp chính quyền địa phương triển khai cứu trợ, di dời người dân đến nơi an toàn. Đơn vị trao tận tay 100 suất quà (500 nghìn đồng/suất) gồm mì tôm, nước uống, sữa, lương khô, thịt hộp, thuốc y tế… cho các hộ dân khó khăn.

Những phần thực phẩm được trao tận tay người dân vùng lũ. Ảnh: N.DŨNG

Ngoài việc cứu trợ, lực lượng Kiểm ngư còn phối hợp cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập sâu, sạt lở, tuyên truyền, vận động người dân không qua lại khu vực nguy hiểm, tiếp tục hỗ trợ công tác di dời ở những vùng có nguy cơ mất an toàn.

* Chiều 30/10, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân đã huy động lực lượng, phương tiện đến các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Triển khai phương tiện chở hàng hỗ trợ nhân dân.

Đơn vị điều động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 xe ô tô, 2 xe tải, 1 xe cẩu và 2 xuồng máy cơ động đến thôn Kỳ Bì và Kỳ Lam (xã Điện Bàn Tây) – nơi đã bị cô lập suốt hai ngày do nước lũ dâng cao.

Tại các điểm này, Lữ đoàn 83 đã trao tặng người dân nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, lương khô, nước uống, thuốc men và 35kg hóa chất phòng dịch.

Cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng sử dụng xe cẩu, xuồng máy vận chuyển lương thực, thuốc chữa bệnh đến tận tay các hộ dân bị cô lập; thăm hỏi, động viên bà con; tuyên truyền, hướng dẫn người dân không di chuyển đến khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, đơn vị còn hỗ trợ dọn dẹp sau khi nước rút, khử khuẩn môi trường, góp phần sớm ổn định đời sống cho nhân dân vùng lũ. (KHUÊ TRUNG)

* Sau nhiều ngày dầm mưa, ngâm mình hỗ trợ đồng bào lũ lụt ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, khi nước vừa rút, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục hỗ trợ các bệnh viện dọn vệ sinh, tiêu độc khử trùng làm sạch môi trường.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố dọn dẹp bùn đất, khử trùng giúp các bệnh viện hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: HÒA KHÁNH

Lúc 20 giờ tối ngày 30/10, ngay sau khi nhận được báo cáo từ các đơn vị cơ sở là mực nước lũ tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu rút dần, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, đã chỉ đạo khẩn cấp lực lượng vũ trang tập trung ưu tiên dọn bùn, tiêu độc khử khuẩn tại hai Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên (xã Nam Phước) và Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn.

Đây là cơ sở y tế lớn, phục vụ cho hàng chục nghìn người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ. Sau nhiều ngày nước ngập sâu, khuôn viên, hành lang, các khoa phòng đều phủ lớp bùn dày; nhiều trang thiết bị y tế bị ẩm ướt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh.

Nhân viên y tế và chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tích cực dọn bùn đất sau lũ lụt. Ảnh: HÒA KHÁNH

Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố cùng lực lượng dân quân, tự vệ và y bác sĩ tại hai bệnh viện nói trên đã khẩn trương triển khai công tác vệ sinh môi trường, bơm thoát nước, dọn bùn đất, phun tiêu độc khử khuẩn toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng.

Nhiều phương tiện cơ giới, máy bơm, hóa chất, vôi bột được huy động ngay trong đêm để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các cơ sở y tế sớm hoạt động bình thường trở lại, phục vụ tốt công tác khám, điều trị cho nhân dân.



Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phân công lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tiếp tục đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng, những vùng còn ngập cục bộ, nhà dân, trường học, trụ sở cơ quan bị thiệt hại nặng; phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn vệ sinh môi trường sau lũ lụt.