Thể thao Lùi thời gian tổ chức giải cầu lông trẻ thành phố Đà Nẵng Do ảnh hưởng của mưa lũ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lùi thời gian tổ chức Giải cầu lông nhóm tuổi trẻ các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng năm 2025.

Giải dự kiến diễn ra từ ngày 31/10 tại Cung Thể thao Tiên Sơn nhưng được lùi thời gian tổ chức, dự kiến vào giữa tháng 11 tới. Việc lùi thời gian tổ chức giải nhằm tạo điều kiện cho tất cả vận động viên đã đăng ký có thể tham dự, đóng góp vào thành công chung của giải.

Trước đó, theo điều lệ ban hành, giải đấu được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời thông qua giải động viên và phát triển phong trào thể dục - thể thao dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng thành phố; tạo điều kiện để các đoàn vận động viên thi đấu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, làm cơ sở để tuyển chọn vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển cầu lông thành phố Đà Nẵng tham gia thi đấu các giải toàn quốc.

Đối tượng tham dự là các vận động viên đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ cầu lông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vận động viên thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và theo nhóm tuổi gồm: U11, U13, U15, U17, U19.