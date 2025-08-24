Văn hóa - Văn nghệ Made in Vietnam - chuyến tàu chở tình yêu đất nước MV Made in Vietnam là kết quả của hành trình bền bỉ tìm tòi, học hỏi trong mạch nguồn văn hóa Việt Nam, đồng thời khắc họa rõ định vị nghệ sĩ mà nhóm producer DTAP theo đuổi: hiện đại, hội nhập nhưng luôn neo chặt cội nguồn.

Made in Vietnam được kiến tạo như một chuyến tàu xuyên Việt, chở kho tàng âm nhạc dân gian.

Dự án được nhóm ấp ủ hơn một năm, nằm trong chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn phối hợp cùng Công ty VMAS - đơn vị chủ quản của DTAP - triển khai.

Tôn vinh giá trị văn hóa

Made in Vietnam được kiến tạo như một chuyến tàu xuyên Việt, khởi hành từ địa danh giả tưởng là ga Đông Sơn, lấy cảm hứng từ họa tiết chim lạc trên trống đồng. Chuyến tàu ấy chở kho tàng âm nhạc dân gian: ví, giặm Nghệ Tĩnh; bài chòi miền Trung; nhịp cồng chiêng Tây Nguyên; điệu lý Nam Bộ…

Phần nhạc cụ dân tộc (đàn bầu, đàn tranh, kèn sona, trống…) thu âm trực tiếp sự thể hiện của các nghệ nhân nhằm giữ trọn vẹn "cái hồn" của âm thanh truyền thống khi hòa quyện cùng không gian âm nhạc hiện đại.

Trên nền nhạc ấy, ba giọng hát đại diện ba thế hệ và ba vùng miền cùng hòa tiếng: NSND Thanh Hoa mang đến chiều sâu và độ vang của ký ức; Trúc Nhân thổi vào sự mạnh mẽ, giàu năng lượng; Phương Mỹ Chi là sắc thái tươi mới, trong trẻo.

Đặc biệt, ở đoạn hò, giai điệu quyện hòa ngữ điệu các miền: miền Bắc sâu lắng, miền Trung da diết, Tây Nguyên mộc mạc, miền Nam phóng khoáng. Nghệ thuật bài chòi - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - cũng xuất hiện ở phân đoạn này qua phần thể hiện của Trúc Nhân cùng bối cảnh Chùa Cầu Hội An.

NSND Thanh Hoa đánh giá cao cách DTAP kết nối nhuần nhuyễn các làn điệu dân ca ba miền, tạo nên tổng thể âm nhạc hài hòa, vừa truyền thống vừa đương đại. Theo NSND Thanh Hoa, việc lựa chọn và nối kết được các làn điệu dân ca ba miền là điều không dễ, nhưng DTAP đã thực hiện rất mượt mà, tôn vinh được giá trị văn hóa của từng vùng miền.

Tri ân di sản

Tác phẩm không chỉ kể chuyện bằng âm nhạc mà còn bằng hình ảnh, lồng ghép nhiều thông điệp ẩn chứa về văn hóa và đời sống Việt. Mỗi điểm dừng của chuyến tàu mở ra một lát cắt văn hóa: từ sân khấu múa rối nước rực rỡ, làng nghề lụa Hà Đông, gốm Bát Tràng, hoa đăng Hội An, đến nhịp sống rộn rã ở chợ cá miền Tây; rồi lắng lại trong không gian thiêng liêng của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam…

Mỗi khung hình như một lời tri ân di sản, kể cả qua những hương vị quen thuộc: phở, mì Quảng, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc Huế, bún chả, cơm tấm, bánh mì, gỏi cuốn, chuối chiên… Một trong những khoảnh khắc xúc động là khi đoàn tàu ngang qua làng Sen - nơi có ngôi nhà thơ ấu của Bác Hồ, ngay trước đó là hình ảnh bát xôi hạt sen đặt trong hoa sen, hòa cùng âm hưởng ví, giặm Nghệ Tĩnh.

MV còn đan xen những khoảnh khắc tái hiện lịch sử. Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh cho biết, ba phân cảnh tái hiện những dấu mốc vẻ vang của lịch sử dân tộc được dàn dựng công phu. Đầu tiên là trận Bạch Đằng năm 938. Vì toàn bộ tư liệu chủ yếu được mô tả qua tranh vẽ, ê-kíp đã nhờ các chuyên gia cố vấn về phục trang, bối cảnh, đạo cụ để đảm bảo tính chính xác.

Phân cảnh thứ hai được phỏng dựng từ bức ảnh gốc của nhiếp ảnh gia Nguyễn Bá Khoản chụp ngày 19/8/1945 tại Hà Nội, ghi lại hình ảnh Đoàn thể Phụ nữ Cứu quốc kêu gọi tôn trọng chủ quyền Việt Nam.

Phân cảnh thứ ba tái hiện hình ảnh NSND Thanh Hoa hát cho bộ đội nghe tại Khe Sanh năm 1975. Khi ấy, nữ ca sĩ của Đài Phát thanh Giải phóng nhận lệnh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh đã để lại hậu phương hai con nhỏ và mang tiếng hát ca vang dọc Trường Sơn. Trong quá trình quay tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, khi bước vào và nhìn thấy dòng chữ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” cùng những hình ảnh tư liệu, NSND Thanh Hoa đã rơi nước mắt và kể cho ê-kíp nhiều câu chuyện xúc động về chuyến đi năm ấy.

Khẳng định sức mạnh đoàn kết

Theo chia sẻ của DTAP, một trong những phân đoạn giàu ý nghĩa với nhóm là cảnh múa rối nước, nơi Trúc Nhân và các diễn viên hóa thân thành nghệ nhân, rồi “biến hình” thành người bán hàng, tài xế xe ôm, công nhân… Ý tưởng được lấy cảm hứng từ câu chuyện đời thực của những người “lưu truyền ngàn năm gấm hoa”: vừa kiên trì gìn giữ nghệ thuật truyền thống, vừa bền bỉ làm nhiều nghề để nuôi đam mê.

Hơn cả một sản phẩm nghệ thuật, Made in Vietnam còn khẳng định sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Đại cảnh quy tụ hơn 100 gương mặt từ nhiều độ tuổi, ngành nghề, 54 dân tộc. Đó là những người nổi tiếng, truyền cảm hứng hoặc những người rất đỗi bình thường nhưng vẫn đang thầm lặng tô thắm cho đời theo cách riêng của mình.

Họ xuất hiện trong bối cảnh lò gạch - ẩn dụ mà DTAP gửi trao: “Mỗi người chúng ta cũng như những viên gạch, trước khi cứng cáp thì cũng đã không ngừng nung nấu ý chí, tôi luyện khí chất từng ngày. Và từ những viên gạch đó, chúng ta cùng nhau đoàn kết dựng xây nên một Việt Nam ngày một vững mạnh”.

Điểm kết của hành trình tại hồ Gươm - trái tim Hà Nội, chuyến tàu hóa thân thành Rồng, gửi gắm khát vọng vươn ra thế giới nhưng vẫn giữ trọn bản sắc.