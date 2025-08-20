Thế giới Malaysia vẫn “nóng” với lừa đảo qua mạng ĐNO - Người đứng đầu Bộ Nội vụ Malaysia cho biết, các vụ lừa đảo liên quan đến “việc nhẹ lương cao”, bưu kiện và tình yêu vẫn nằm trong số các hình thức tội phạm mạng phổ biến nhất tại quốc gia Đông Nam Á này.

Tội phạm mạng đang ở mức báo động đỏ tại Đông Nam Nam, trong đó có Malaysia. Ảnh: Straits Times

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, cảnh báo bất chấp các chiến dịch truy quét gần đây của chính phủ, các cơ quan gồm cảnh sát, Ủy ban Truyền thông và đa phương tiện Malaysia, Ngân hàng Trung ương Malaysia và khu vực tư nhân liên tục triển khai các chương trình tiếp cận cộng đồng nhưng vấn nạn lừa đảo vẫn chưa hạ nhiệt.

Ngày 19/8, phát biểu trước Quốc hội Malaysia, ông Saifuddin nói: “Dù nhiều sáng kiến và chiến dịch nâng cao nhận thức liên tục triển khai thông qua các diễn đàn, mạng xã hội, triển lãm và hội thảo, song xu hướng lừa đảo trực tuyến vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm”.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ Malaysia cho rằng, sự tồn tại dai dẳng của lừa đảo trực tuyến do 4 yếu tố chính: chiến thuật liên tục thay đổi của tổ chức tội phạm; trình độ hiểu biết về công nghệ của một bộ phận dân số còn thấp; tính công khai của các nền tảng kỹ thuật số và thách thức trong việc thực thi pháp luật xuyên biên giới.

Tội phạm mạng thường sử dụng danh tính giả và các trang web giả mạo để lừa đảo nạn nhân, trong khi nhiều người gồm trẻ em và người cao tuổi vẫn chưa hiểu rõ về các phương thức hoạt động này.

Liên quan đến vấn đề thực thi pháp luật, hầu hết tổ chức tội phạm hoạt động từ nước ngoài, lợi dụng tính ẩn danh để làm phức tạp quá trình điều tra và truy tố.

Do vậy, Malaysia tăng cường hợp tác quốc tế bằng cách phê chuẩn Công ước Budapest và Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng, bên cạnh việc tăng cường vai trò của Trung tâm ứng phó quốc gia về lừa đảo qua mạng (NSRC) của Malaysia - cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ và do cơ quan cảnh sát lãnh đạo.

Thông qua nền tảng Frontier+, NSRC cũng hợp tác với các trung tâm chống lừa đảo nước ngoài để ngăn chặn giao dịch tài chính liên quan đến tổ chức tội phạm quốc tế, đồng thời sự tham gia của Malaysia vào các diễn đàn ASEAN và quốc tế là rất quan trọng trong việc giải quyết tội phạm mạng xuyên biên giới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Saifuddin cho biết, chính phủ thực hiện một số biện pháp để cải thiện an ninh mạng. Ảnh: Bernama

Tháng 1/2025, Malaysia phát động chiến dịch an toàn trên internet, đến nay tiếp cận 559 trường học và cơ sở giáo dục đại học với sự tham gia của hơn 60.000 học sinh, sinh viên.

Malaysia kêu gọi công chúng tiếp tục cảnh giác và xác minh các giao dịch thông qua các kênh chính thức. “Việc chống lừa đảo trực tuyến đòi hỏi sự hợp tác toàn diện từ tất cả bên liên quan để tạo ra không gian mạng an toàn và đạo đức hơn”, ông Saifuddin khẳng định.

Hiện tại, NSRC xử lý tới 500 cuộc gọi mỗi ngày gồm các yêu cầu chung và báo cáo lừa đảo. Trong đó, trung tâm vận hành đường dây nóng 997, nơi nạn nhân có thể tìm kiếm sự hỗ trợ trong các trường hợp lừa đảo trực tuyến và tấn công phần mềm độc hại.