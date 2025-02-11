Chủ Nhật, 2/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thể thao

Màn ăn mừng “Xin cha bỏ bia” của cầu thủ U14

H.S 02/11/2025 09:16

Trong trận đấu giữa U14 Hà Nội và U14 Hoài Đức ngày 26/10, cầu thủ nhí Lý Trung Hiếu khiến khán giả xúc động khi giơ cao chiếc áo in dòng chữ giản dị: “Xin cha bỏ bia”.

Lý Trung Hiếu và màn ăn mừng "Xin cha bỏ bia". Ảnh: U14 HÀ NỘI

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng chất chứa nỗi lo và tình thương của một cậu con trai dành cho người cha thường xuyên phải tiếp khách đến khuya. Cha Hiếu bị bệnh gan, tiểu đường, song vẫn khó tránh những buổi nhậu vì công việc buôn bán nhỏ của gia đình.

“Em chỉ mong cha bớt uống bia, giữ sức khỏe. Em không biết nói sao nên chọn cách này để cha hiểu”, Hiếu tâm sự. Trước trận, các đồng đội đã giúp cậu chuẩn bị chiếc áo, hứa rằng nếu Hiếu ghi bàn, cả đội sẽ cùng lan tỏa thông điệp ấy.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động. Cha của Hiếu gọi điện cho con, hứa sẽ hạn chế rượu bia - lời đáp giản dị mà đẹp đẽ nhất cho bàn thắng từ trái tim.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Nhận định bóng đá Hull vs Leicester: "Săn cáo" tại MKM Stadium

Nhận định bóng đá Hull vs Leicester: "Săn cáo" tại MKM Stadium

Khởi tranh Cúp bóng đá 7 người quốc gia khu vực miền Trung

Khởi tranh Cúp bóng đá 7 người quốc gia khu vực miền Trung

Phụ nữ xã Thăng An hào hứng tranh tài Giải bóng đá mini năm 2025

Phụ nữ xã Thăng An hào hứng tranh tài Giải bóng đá mini năm 2025

Cúp bóng đá 7 người quốc gia trở lại Đà Nẵng

Cúp bóng đá 7 người quốc gia trở lại Đà Nẵng

Giải bóng đá Cựu học sinh niên khóa 2002 - 2005 Quảng Nam: Sân chơi đầy ý nghĩa

Giải bóng đá Cựu học sinh niên khóa 2002 - 2005 Quảng Nam: Sân chơi đầy ý nghĩa

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Nhận định bóng đá Hull vs Leicester: "Săn cáo" tại MKM Stadium

Nhận định bóng đá Hull vs Leicester: "Săn cáo" tại MKM Stadium

Khởi tranh Cúp bóng đá 7 người quốc gia khu vực miền Trung

Khởi tranh Cúp bóng đá 7 người quốc gia khu vực miền Trung

Phụ nữ xã Thăng An hào hứng tranh tài Giải bóng đá mini năm 2025

Phụ nữ xã Thăng An hào hứng tranh tài Giải bóng đá mini năm 2025

Cúp bóng đá 7 người quốc gia trở lại Đà Nẵng

Cúp bóng đá 7 người quốc gia trở lại Đà Nẵng

Giải bóng đá Cựu học sinh niên khóa 2002 - 2005 Quảng Nam: Sân chơi đầy ý nghĩa

Giải bóng đá Cựu học sinh niên khóa 2002 - 2005 Quảng Nam: Sân chơi đầy ý nghĩa

Xem thêm Thể thao
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thể thao
      Màn ăn mừng “Xin cha bỏ bia” của cầu thủ U14

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO