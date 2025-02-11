Thể thao Màn ăn mừng “Xin cha bỏ bia” của cầu thủ U14 Trong trận đấu giữa U14 Hà Nội và U14 Hoài Đức ngày 26/10, cầu thủ nhí Lý Trung Hiếu khiến khán giả xúc động khi giơ cao chiếc áo in dòng chữ giản dị: “Xin cha bỏ bia”.

Lý Trung Hiếu và màn ăn mừng "Xin cha bỏ bia". Ảnh: U14 HÀ NỘI

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng chất chứa nỗi lo và tình thương của một cậu con trai dành cho người cha thường xuyên phải tiếp khách đến khuya. Cha Hiếu bị bệnh gan, tiểu đường, song vẫn khó tránh những buổi nhậu vì công việc buôn bán nhỏ của gia đình.

“Em chỉ mong cha bớt uống bia, giữ sức khỏe. Em không biết nói sao nên chọn cách này để cha hiểu”, Hiếu tâm sự. Trước trận, các đồng đội đã giúp cậu chuẩn bị chiếc áo, hứa rằng nếu Hiếu ghi bàn, cả đội sẽ cùng lan tỏa thông điệp ấy.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động. Cha của Hiếu gọi điện cho con, hứa sẽ hạn chế rượu bia - lời đáp giản dị mà đẹp đẽ nhất cho bàn thắng từ trái tim.